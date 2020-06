O tânără a fost ucisă, iar cadavrul a fost lăsat să zacă într-o fâșie forestieră. Descoperirea macabră a avut loc în această seară, în jurul orei 17:00, în localitatea Bujac, din municipiul Comrat.

Potrivit poliției locale, victima este o femeie in vârstă de 32 de ani. Medicii legiști au examinat cadavrul și au depistat pe suprafața acestuia mai multe urme de moarte violentă sub formă de plăgi de cuțit în regiunea pieptului. Oamenii legii au inițiat o anchetă în acest caz și urmează să stabilească toate circumstanțele in care a fost ucisă tânăra, dar și identitatea făptașilor cu ulterioara reținere a acestora.

Amintim că la începutul săptămânii curente, în aceeași localitate, trei tineri au ucis in bătaie un bărbat, iar cadavrul acestuia l-au dus cu motocicleta și l-au aruncat pe malul unui iaz.