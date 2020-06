„Discuțiile pornesc de la viziuni pro-europene, pro-occidentale. Ce faceți într-o coaliție cu Partidul Socialiștilor? După care se termină cu oferte de bani. La o parte din deputații noștri a mers ex-colegul nostru Vladimir Cebotari și după discuții a făcut oferte. Pot să vă spun că la final de discuții le-a scris pe telefon cifra de 1 milion de dolari, care era ofertă pentru a părăsi fracțiunea Partidului Democrat și de a adera la grupul Pro Moldova sau la grupul Șor”. Aceasta este una dintre metodele prin care liderul PDM Pavel Filip afirmă că deputații democrați sunt ademeniți să părăsească fracțiunea PDM, notează IPN.

El precizează că practic toți deputații din facțiunea PDM au avut astfel de vizitatori. Pavel Filip anunță că a purtat discuții despre această situație cu reprezentanții Centrului Național Anticorupție.



„Eu contez foarte mult că instituțiile abilitate cu funcțiile respective să investigheze și să dea rezultate. Au fost aceste discuții, sunt deschise și cauze penale. Nu vă pot spune câte persoane au denunțat pentru că nu este vorba doar despre deputați din facțiunea Partidului Democrat, dar din câte cunosc acești pețitori au mai mers și la o parte din deputații de la PSRM. Am avut o discuție cu cei din instituțiile respective, le-am spus tot ce cunosc. Probabil, vor fi invitați și colegii noștri și vor da explicațiile de rigoare”, a precizat Pavel Filip în cadrul emisiunii „Moldova în Direct” de la postul public de televiziune.



Pevel Filip spune că a relatat angajaților CNA tot ceea ce știa din declarațiile deputaților democrați. „Mi-au spus colegii cine la cine a fost și în ce modalitate i-a fost făcută oferta. Acest lucru le-am spus celor de la CNA. Am avut o discuție și am prezentat absolut toate datele care au fost prezentat și mie de către colegii mei din fracțiune”.



Liderul PDM afirmă că deputații democrați nu sunt tot timpul abordați direct, de cele mai multe ori acest lucru se întâmplă prin câteva rânduri de intermediari. „Tot ce cunosc este de la colegii noștri care sunt abordați de una sau de altă persoană. Ca să înțelegeți, nu neapărat aceleași persoane merg la colegii noștri. Abordare este una destul de inteligentă. Se caută mai mulți intermediari, astfel încât în final de cineva din colegi se apropie o rudă sau un prieten apropiat. Se alege această metodă pentru a nu exista posibilitatea de a merge și a depune denunțuri la Procuratura Generală”.



Pavel Filip menționează că el personal nu a fost abordat cu oferte și „ar fi culmea obrăzniciei”. În același timp, afirmă că „suntem în Moldova și totul este posibil”.