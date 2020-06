Se pare că a venit timpul să facem niște totaluri despre modul în care a fost gestionată criza COVID-19 în Republica Moldova.

Statistica

Instrumentul pe care îl folosim pentru a face o analiză comparativă a modului în care evoluează pandemia în Europa este worldometers.info. Aici, la numărul total de infectați, Republica Moldova apare pe locul 20 din 48 de state de pe continentul european. La numărul de morți la un milion de populație, suntem plasați pe locul 19, cu 92 de morți la un milion. Prin comparație, Belgia are 831 de decese raportate la un milion, Marea Britanie - 606, iar Franța - 449. România stă mai bine la acest capitol - 71 de decese la un milion de populație. Ceea ce ne pune în gardă, este că acest instrument, worldometers.info, operează cu un număr total de locuitori ai Republicii Moldova de 4.034.437 de persoane. Este un număr cel puțin aiurea. Biroul Național de Statistică spune că la 1 ianuarie 2019 în Republica Moldova locuiau 2.680.000 de cetățeni. Datele oferite de statistica transnistreană vorbesc despre o populație de 465.000 de locuitori în regiunea separatistă. Chiar dacă luăm acest număr în serios, nepunând la îndoială datele oferite de o instituție neconstituțională, am avea o populație totală de 3.145.000 de persoane în Republica Moldova, cu aproximativ 900.000 de persoane mai puțin decât numărul cu care operează worldometers.info. Cine a furnizat aceste date către acest motor de statistici, nu este clar. Cel puțin, pe site este scris că ei operează cu datele oficiale ale guvernelor. Dacă ne-am raporta la cele 3.145.000 presupuse, am avea avea cel puțin 117 de decese la un milion populație (371/3.145.000*1.000.000). Acest indice ne-ar ridica cu trei trepte în topul statelor europene cu decese la un milion, de pe poziția a 19-a pe locul 16, imediat după Portugalia.

Pe 10 iunie, zi în care Republica Moldova a înregistrat un număr record de infectați - 296, România a arătat un trend în descreștere 196, iar Ucraina a arătat un trend în creștere, un record de 689 de cazuri. Chiar și așa, Ucraina a raportat de două ori mai multe cazuri de noi infectați, având o populație de cel puțin zece ori mai mare decât Republica Moldova. Italia, unul dintre cele mai afectate state de COVID-19 a raportat la 10 iunie 202 de cazuri noi.

Chicu și testarea

Totul vorbește despre o gestionare anapoda a crizei pandemice în Republica Moldova. Se pare că strategia guvernanților noștri a dat greș. Republica Moldova se află la coadă în ceea ce privește numărul de teste efectuate pe continentul european. Cu un număr total de 63.328 de teste, adică, conform worldometers.info, cu 15.697 de teste la un milion populație, ne aflăm pe locul 44 în Europa, lăsând în urmă Bulgaria, Ucraina și Albania (să nu uităm că worldometers se raportează la cele 4 milioane de locuitori). Apropo, Bulgaria și Albania s-au descurcat foarte bine cu criza COVID-19, raportând cazuri puține, posibil aceasta este cauza numărului mic de teste efectuate. Republica Moldova nu a testat masiv nici chiar dacă asta a fost recomandarea OMS: „Test, test, test”, a spus directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Haideți să vedem ce a zis premierul Ion Chicu atunci când a fost întrebat de ce populația nu este testată masiv. Cu aroganța cu care îi este specifică, premierul nostru, și-a permis să ne și mintă. „Testări în masă nu se fac nicăieri. Abordarea noastră este următoarea: dacă sunt simptome, se face testul, nu sunt simptome, nu se face testul. Această abordare este chiar mai bună decât în unele țări europene. Noi facem totul conform protocolului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) – în cadrul sistemului de stat noi îi testăm pe cei cu simptome. Pe de altă parte, avem două laboratoare unde pot trece testul cei care sunt gata să plătească șapte sute de lei pentru acest serviciu”, a declarat premierul. Deci, premierul a mințit când a zis că OMS nu recomandă testarea masivă. Apoi, i-a mai și îndemnat pe oameni să se testeze pe banii proprii, dacă au 700 de lei.

Apropo, de bani, Guvernul nostru a impus unele dintre cele mai drastice amenzi din Europa pentru nerespectarea regimului de carantină - 22.500 de lei pentru persoanele fizice și 70.000 pentru persoanele juridice. Și asta în timp ce ajutoarele financiare promise au fost practic de neobținut de către populație: cei 2775 de lei pentru șomaj tehnic au fost, din spusele unor persoane care au mers fizic să-i ridice, de neobținut din cauza unor obstacole birocratice. Aici, trebuie să adăugăm că după ce Chicu a anunțat cu aplomb măsurile ce ar veni în susținerea persoanelor ce se află în șomaj, Igor Dodon a venit cu o informație suplimentară - cei 2775 de lei îi vor primi cei care se află în șomaj tehnic și au poliță de asigurare medicală, iar ceilalți șomeri, cât și cei întorși de peste hotare, pentru beneficia de bani trebuie să-și cumpere polița cu 4050 de lei. De altfel, opiniile Guvernului și ale Președinției de multe ori nu au coincis în ceea ce privește pandemia și izolarea. De exemplu, Dodon le-a promis chiar el preoților că ei nu vor fi amendați pentru slujbele de Paști, poliția însă a amendat trei preoți pentru slujbe.

Lupta cu coronavirus a pășit cu stângul chiar de la început. Deschide.MD a scris despre primul sat închis la carantină, Bălceana, raionul Hâncești, unde a apărut un focar chiar în contextul unor alegeri locale, pe care aleșii locali au rugat să le amâne, guvernarea a considerat însă că fotoliul de deputat nu poate rămâne gol. PSRM a mai obținut un mandat și a creat un focar de infecție în raionul Hâncești.

Un alt exemplu de inconsecvență este cel oferit de președintele Dodon, care, în plină pandemie, a decis să cutreiere țara, pe 19 martie.

Așchia din ochiul apropiatului și bârna de propriul ochi

Ion Chicu s-a manifestat în această pandemie ca un tip arogant, plin de sine, un om politic fără simț critic și adaptabilitate. A răspuns urât la criticile aduse sistemului medical. „Am văzut în weekend diferite live-uri. O doamnă care arată foarte bine, slavă Domnului, este indignată că nu are apă și nu știu mai ce acolo. Da, stimați concetățeni, sistemul medical al RM este în starea în care este. Culegem roadele atenției pe care statul RM l-a acordat acestui domeniu timp de 30 de ani. Acum culegem roadele. De aceea nu-i sens de făcut acum live-uri glamuroase, pentru că, da, starea din spitale este dezastruoasă”, este răspunsul dat unei femei internate la Soroca, o pacientă care a criticat condițiile spitalicești într-un live deloc glamuros, ci mai curând sumbru.

Chicu și-a permis chiar să vadă așchia din ochiul apropiatului sau, nesimțind bârna din propriul ochi, atunci când, într-un răspuns oferit la criticile aduse de europarlamentarul român Siegfried Mureșan cu privire la gestionarea crizei, a vorbit despre corupția din statul român, despre numărul alarmant de infectați dintr-un județ. Asta s-a întâmplat la puțin timp după ce România a ajutat necondiționat Republica Moldova.

Guvernarea a demonstrat că funcționează după niște standarde duble. A cerut ajutor de la NATO și nici nu a anunțat public acest lucru. Iar NATO a ajutat substanțial, prin intermediul României și Ungariei, dar Dodon și compania a elogiat ajutorul Rusiei. În acest sens, servilismul, ca o trăsătură definitorie pentru politicianul moldovean, s-a manifestat mai ales la socialistul Bogdan Țîrdea și la șeful acestuia, Igor Dodon. Acum nici nu contează că Țîrdea trebuie să-și facă jobul de lingău pro-rus, pe lângă bufonul țarului Putin, Igor Dodon. Pierdem lupta cu COVID-19, asta e ceea ce contează acum.