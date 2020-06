Ministrul Sănătăţii, Viorica Dumbrăveanu, a fost solicitat astăzi în plenul Parlamentului să comenteze şi să aducă explicaţii în legătură cu numeroasele informaţii din mediul online, precum că rudele celor decedaţi sunt obligate sau chiar plătite să spună că persoanele apropiate care au decedat au avut drept cauză coronavirusul.

„Este un subiect foarte sensibil. Am examinat cazurile diseminate, în mare parte, prin reţelele de socializare. Am analizat cu specialiştii, este un fals, sunt informaţii denaturate, nu e există nici o motivare pentru personalul medical ca sa înregistreze cazurile, dar este şi imposibil să înregistrezi cazurile non COVID ca şi cazuri COVID”, a explicat Viorica Dumbrăveanu.

Ministrul sănătăţii a dat drept exemplu două exemple. Potrivit ministrului, într-un caz era vorba de o doamnă care a decedat de COVID, dar, reieşind din faptul că avem un grad de discriminare şi de stigmatizare a persoanelor infectate cu COVID, rudele persoane decedate „au aruncat această informaţie denaturată”, ca să petreacă înmormântarea fără criticile abuzive ale comunităţii, transmite TVR Moldova.

Un alt caz la care s-a referit ministrul sănătăţii a fost un video postat pe reţelele de socializare de proprietarul unui restaurant de lux, în care a diseminat astfel de informaţii denaturate.

Viorica Dumbrăveanu spune că ministerul s-a autosesizat şi a sesizat şi organele de drept, care investighează acest caz.

„Din momentul în care a fost sesizate organele de drept, persoana respectivă a şters acel video, însă acel video a fost văzut de foarte multă lume, iar asta şi mai mult distorsionează situaţia din R. Moldova”, subliniază ministrul sănătăţii.

„Noi, cei din sistemul de sănătate calificăm aceste informaţii ca fiind o ofensă pentru cei care lucrează în prima linie”, conchide Dumbrăveanu.