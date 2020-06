Un contingent de 75 de militari din Compania Gărzii de Onoare va merge la Moscova în data de 24 iunie, pentru a participa la parada de la Moscova, în Piaţa Roşie, la indicaţiile preşedintelui Igor Dodon. Decizia șefului statului este criticată atât de societatea civilă, cât și de mai mulți politicieni și nu doar din motive morale, ci și din cauza faptului că Rusia este campioană la numărul de infectări cu COVID-19.

Informația a fost comunicată pentru Ziarul de Gardă de ofițerul de presă a Ministerului Apărării, Ala Diaconu.

Întrebată despre cum s-a decis ca militarii din Republica Moldova să plece în Rusia, unde zilnic mor zeci de persoane infectate cu COVID-19, iar anterior mai mulți cadeți, militari și comandanți ruși au fost testați pozitiv, Ala Diaconu a precizat că „vor fi luate toate măsurile de precauţie”.

În cadrul emisiunii „Contrapuct” realizată de Radio Sputnik Moldova, Dodon a dat mai multe detalii despre vizita pe are care urmează să o întreprindă în capitală rusă.

„Eu consider că este importantă această vizită la Moscova, mai ales în contextul Marii Victorii în Marele război penru Apărarea Patriei, suntem într-un an în care celebrăm 75 de ani de la această victorie. Eu am planificat să fie și pe 9 mai, dar au fost transferate aceste evenimente pentru 24 iunie. Am acceptat invitația și voi fi”, a declarat Dodon la Radio Sputnik Moldova.