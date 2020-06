Autoritățile locale, impresionate de trecutul sovietic, aduc omagiu și astăzi papucului rusesc. Asta susțin câțiva bălțeni care au venit să protesteze la evenimentul de inaugurare a unei pietre de temelie a viitorului monument în memoria „Tuturor generațiilor de grăniceri”. Oamenii s-au înarmat cu pancarte pe care au scris „Bălți fără monumente NKVD-iste”, „ Legea e mai presus de tot”, „ Cerem audieri publice”.

Consilierul Municipal, Sergiu Burlacu a criticat dur decizia autorităților locale de a inaugura un monument în cinstia soldatului sovietic, vizavi de Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva, înălțată la inițiativa Episcopului Visarion Puiu.

Părtașii grănicerilor cu trecut sovietic au venit la Bălți să-și susțină camarazii, lansând mesaje ofensatorii în adresa României.

Potrivit reprezentanților „Asociației Grănicerilor din Republica Moldova”, istalarea monumentului a avut loc cu acordul primărie de Bălți, chiar dacă o decizie în acest sens nu a fost aprobată de Consiliul Urbanistic.

„Eu am văzut scrisorile semnate de primărie, prin care s-a permis instalarea monumentului anume în acest loc. Primul demers a fost stabilirea acestui loc. Noi am venit și am indicat acest loc. Am rugat să identifice un loc. Am explicat pentru ce. Am primit răspunsul de la primărie, care a stabilit acest loc. Abia s-a pus piatra de temelie a monumentului. Aspectul viitorului monument va fi dezbătut public”, a menționat avocatul „Asociației Grănicerilor” din Republica Moldova, Valeriu Astafiev.