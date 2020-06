Au fost lăsați fără acoperiș deasupra capului. Este povestea halucinantă prin care trece o familie din municipiul Chișinău, care are la întreținere doi copii minori și acum este evacuată forțat din propria casă. După ce că i-a alungat la propriu din locuință, instanța nu s-a încumetat nici măcar să le acorde un alt spațiu. Litigiul a durat mai bine de 5 ani, iar magistrata care a dispus, într-un final, măsura a pronunțat hotărârea „pe ascuns”, fără a o comunica părților. Totul pentru a-i priva de dreptul de contestare, susține familia. Chiar și așa, oamenii sunt ferm convinși că-și vor face dreptate la CEDO, acolo unde R.Moldova pierde dosare pe bandă rulantă, din cauza unor decizii ilegale și abuzive ale judecătorilor.

Totul a început în 2014, când un domn (V.J.) a depus o cerere de chemare în judecată pe numele lui V.O., soției acestuia (proprietarii casei), dar și a Primăriei, Consiliului mun. Chișinău, Serviciul Fiscal și un notar. În document, reclamantul pretindea casa care, între timp, a fost amenajată cu sârguință și migală de familia lui V.O. Ultimii au obținut locuința printr-un ordin de repariție emis de autoritățile responsabile. Cea care a examinat cazul este judecătoarea Djela Chistol, pe care familia o acuză de tergiversarea dosarului timp de mai bine de 5 ani. Mai mult, oamenii susțin că aceasta nici măcar nu s-a obosit să-i informeze despre decizia pe care a adoptat-o, privându-i, în acest fel, de dreptul de a depune o contestație.

„Djeta Chistol a finalizat examinarea cauzei la 14 iunie 2019 şi s-a retras în deliberare. Din deliberare, ea aşa şi nu a mai ieşit, iar eu am așteptat sub ușa judecătoarei până după ora 17:00. Am încercat să aflu ce se întâmplă, așa că aproximativ la 17:20, am fost informat de grefieră că magistrata a și plecat între timp. Nu am obținut nicio explicație, nici despre o eventuală amânare a deliberării sau, cu atât mai mult, despre adoptarea unei hotărâri”

Așadar, în următoarele 3 luni, bărbatul se ivea periodic la judecătorie pentru a afla la ce etapă se află dosarul.

„Încercam să aflu soarta cauzei, data ședinței, în cazul în care aceasta a fost amânată, să aflu decizia, dacă aceasta a fost pronunțată... Dar, de fiecare dată, mi se spunea că fie judecătoarea, fie asistenta, fie grefiera nu erau pe loc. Singurul lucru care mi se comunica era că voi primi o înștiințare prin poștă”

Totuși, familia așa și nu a mai primit nicio scrisoare, așa că, pe 16 septembrie 2019, avocatul lui V.O. a depus o cerere la cancelaria Judecătoriei Chișinău, cu sediul la Buiucani, prin care a cerut să-i fie expediată hotărârea care urma să fie emisă încă pe 14 iunie.

„M-am prezentat repetat la secretariatul Judecătoriei, iar acolo mi s-a spus că cererea mea nu poate fi soluționată, pentru că dosarul nu a fost transmis nici în arhivă, nici în secretariat”

La doar două zile distanță (18 septembrie), pe portalul instanțelor de judecată a fost publicată decizia, iar în textul dispozitivului a fost trecută data de 14 iunie 2019. Pe 27 septembrie, V.O. a cerut, în scris, să i se elibereze Hotărârea, înregistrările audio ale ședinței și să i se asigure accesul la materialele dosarului.

Pentru că i s-a mai spus că, cel mai probabil, dosarul nu a fost restituit de magistrata care a examinat cazul, din disperare, V.O. a contactat-o personal pe Djeta Chistol, dar și pe alți reprezentanți ai instituției, pentru a le cere materialele.

„Mi s-a răspuns franc: dosarul este de negăsit. Eram disperat, nu mai știam cum să procedezi atunci când ți se pune piciorul în prag, deși ai tot dreptul să faci cunoștință cu materialele. Am înțeles că scopul acestora nu este deloc cel specific unor justițiari, așa că am înregistrat audio unele convorbiri, din care este clar că, sub diferite pretexte, mi se refuza satisfacerea cerințelor legale de a mi se spune data ședinței sau să mi se prezinte hotărârea”, își amintește V.O.

Surprins de insolența manifestată de cei care înfăptuiesc justiția, V.O. povestește că a continuat să bată pe la ușile Judecătoriei pentru a cere să i se respecte drepturile.

„În cele din urmă, după ce am tot bătut cărările la judecătoarea Djeta Chistol și grefiera acesteia, am obținut înregistrările audio ale ședințelor de judecată și dispozitivul. V-o spun cu toată sinceritatea, cel mai obraznic lucru este că în document scrie că hotărârea a fost adoptată pe 14 iunie, în prezența mea, deși toată ziua o petrecusem pe sub ușile cabinetelor”

Înregistrările audio ale ședinței contrazic, însă, cele subsemnate în document de magistrată. Aici, Djeta Chistol recunoaște verbal că părțile nu au fost prezente în timpul pronunțării, motivând că „instanța s-a aflat un pic mai îndelungat în deliberare”. Totodată, materialele audio nu conțin data înregistrării, așa că familia este convinsă că pronunțarea a fost înscenată într-o altă zi.

„Au creat toate premisele cât să ne decadă din dreptul de a contesta hotărârea judecătorească”

De precizat este că termenul de contestare este de 30 de zile de la ziua emiterii dispozitivului.

Totuși, în încercarea de a-și face dreptate, după ce a aflat dispozitivul, pe 8 octombrie, V.O. a depus o contestație la Curtea de Apel. Deși a probat că instanța de fond, mai exact judecătoarea Djeta Chistol, nu a emis hotărârea așa cum pretinde în document, demonstrând, concomitent, că a aflat, cu chiu și vai, despre pronunțare abia în septembrie, a doua instanță a respins cererea de repunere în termen.

„Președintele ședinței a fost Ion Secrieru, cel care s-a mai pronunțat într-o altă cauză, dar care avea același obiect – asigurarea cu spațiu locativ – și care, la fel, ne-a privat de acest drept”

Cauza se află pe rolul Curții Europene pentru Drepturile Omului, care a acceptat admisibilitatea cererii, își amintește V.O.

„Nici măcar acum completul nu a ținut cont de faptul că nici ceilalți participanți la proces – Primăria Chișinău, CMC, Serviciul Fiscal, notarul și ASP nu au primit hotărârea primei instanțe în termen și că au făcut cunoștință cu ea pe 18 septembrie, și nu în iunie”

Mai mult, avocatul bărbatului afirmă, pe lângă încălcările procedurale grave admise de judecătoarea Djeta Chistol, înainte să dispună evacuarea unei familii cu 2 copii de vârstă preșcolară, instanța urma să atragă în proces autorităţile pentru protecţia drepturilor copilului.

Totodată, V.O. susține că judecătoarea nu a ținut cont de faptul că, într-un alt proces, dar pe același subiect, CSJ a dispus să i se acorde un spațiu de locuit, iar în dispozitivul elaborat de Djeta Chistol scrie că cei 4 membri ai familiei, „împreună cu bunurile care le aparțin se evacuează, fără acordarea altui spațiu locativ”.

Așadar, V.O. speră să i se facă dreptate la Curtea Supremă de Justiție. Chiar și așa, CSJ a amânat deja 5 ședințe în care trebuia să se pronunțe asupra admisibilității recursului.

„Judecătorii urmează să se întrunească pe 10 iunie deja. Sper că de data aceasta probele se vor examina mai atent, iar legea să fie aplicată corect”

Deschide.MD va monitoriza soarta acestui caz și va reveni cu detalii pe măsura evoluției procesului.