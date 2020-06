Apelul agricultorului a fost auzit, iar mai mulţi oameni s-au grăbit de dimineaţă să culeagă singuri cireşele de pe pomi, nu înainte de a fi rugaţi să respecte distanţa şi să-şi dezinfecteze mâinile.

„Pentru mine e foarte important ca şi copiii să vadă cum cresc cireşele, cum se depune acest efort, mai ales după această perioadă de pandemie copiii sunt foarte plictisiţi”. „Pe facebook am auzit că sunt cireşe şi se poate de strâns cu un preţ mai jos de la 1 la 5 lei şi am venit, ne-am bucurat”. „E o acţiune binevenită, deoarece am fost într-o carantină mai îndelungată, mulţi am rămas fără serviciu, suntem în şomaj tehnic”. „Îi mulţumim domnului Gheorghe pentru acest gest frumos, îi dorim multă sănătate şi la anul să nu aibă atâta pagubă”, au spus oamenii.

Producătorul Gheorghe Jembei spune că a ales această modalitate de comercializare a fructelor pentru a-şi acoperi cât de cât pierderile.

„În jurul la şase hectare de livadă a avut de suferit, e crăpată puţin, dar la gemuri, la ţuică, la compoturi merge foarte bine, e neagră, e delicioasă. Sunt în jur de 40 -50 de tone de cireşe care au avut de suferit. Au mai fost diferiţi agenţi economici care activează la Piaţa Centrală, dar ne propuneau nişte preţuri derizorii. Noi am socotit mai bine să facem o pomană”, a declarat Gheorghe Jembei, agricultor din Boşcana, Criuleni.

Dacă în centrul ţării livezile au fost afectate de ploi, atunci în sudul ţării culturile agricole duc lipsă de umeditate, care le întârzie dezvoltarea.

Experţii spun că în această primăvară, condiţiile climaterice au fost destul de nefavorabile pentru toate culturile.

„Culturile de toamnă au fost compromise în jur de 50 la sută şi respectiv va fi micşorată şi roada la 40-50 la sută”, a menţionat Pintilie Pârvan, doctor în ştiinţe agricole.

La această etapă, agricultorii sunt sfătuiţi să trateze culturile împotriva dăunătorilor şi să folosească îngrăşăminte pentru îmbunatăţirea recoltei.

Anterior, premierul Ion Chicu a anuntat că dupa o evaluare a pierderilor agricultorilor, ca urmare a condiţiilor climaterice nefavorabile din această primăvară, Guvernul va veni cu propuneri de suport, inclusiv pentru subvenţionarea dobânzilor la credite sau acordarea subvenţionarilor pe o perioadă mai îndelungată decât cea tradiţională.