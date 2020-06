Pe Efimia Smisarciuc am surprins-o făcand ordine la morminte. Femeia spune că de această dată va ţine cont de recomandările autorităţilor şi în ziua de Blajini îşi va pomeni raposaţii acasă.

„Venim, ne facem datoria, cu un bucheţel de flori, cu o lumnărică şi deja pe urmă stăm acasă la masă cu rudele cu cunoştinţele”, spune Efimia Smisariuc.

„Nu am avut posibilitatea să venim în aprilie, aşa s-a întâmplat şi în ţară şi în toată lumea şi nu văd nimic de regretat în asta, am stat acasă, am aprins lumnări, ne-am uitat la poze şi asta e o modalitate de a-i pomeni pe cei decedaţi”;

„Voi aduce în ordine mormântul fiului meu, voi pune flori iar acasă îl voi pomeni”, spun oamenii.

Deja tradiţional, în ajun de Paştele Blajinilor, cumpăraturile necesare pentru pomeni au fost căutate în pieţe.

„Ne pregătim de Paştile Blajinilor, odată în an se permite să ne cheltuim şi noi pentru dânşii că ne-au fost rude”

„O să dăm pomenele acasă”, spun oamenii.

Comercianţii s-au plans că nu au vânzări bune, din cauza că Paştele Blajinilor a fost amânat.

„Nu prea, nici flori, nimic nu merge. Anul acesta cam majoritatea nu pleacă la cimitir şi florile, dacă în alţi ani mergeau acum deloc”;„Mulţi se plâng că nu se duc! Nu s-a făcut că nu a fost”; „Nu îşi permite lumea că nu are bani”, spun comercianţii.

Anterior, Mitropolia Moldovei a decis amanarea Paştelui Blajinilor pentru zilele de 7 şi 8 iunie, pentru a preveni raspandirea coronavirusului.