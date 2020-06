Doi funcționari publici din raionul Criuleni au încălcat pe parcursul câtorva luni regimul de incompatibilitate a funcțiilor, deținând în același timp și mandate de consilieri raionali. Este vorba despre Oleg Ogor, vicepreședintele raionului Criuleni, și Ala Ungurean, șefa Direcției Educație a raionului Criuleni.

Oleg Ogor a fost ales consilier raional în urma alegerilor locale din toamna trecută. La 20 decembrie 2019, Ogor a fost desemnat vicepreședinte al raionului Criuleni, iar mandatul de consilier raional l-a depus la data de 6 martie, cu două luni și jumătate mai târziu. Funcționarul a depus două declarații de avere pentru anul 2019, una în calitate de vicepreședinte al raionului, iar alta, în calitate de consilier raional. În primul document funcționarul a raportat venituri salariale de 105,9 mii de lei din Parlamentul RM, în al doilea caz acesta a raportat 29,6 mii de lei salariu de la Consiliul raional Criuleni.

Ala Ungurean a ajuns consilieră raională, la fel, în urma alegerilor locale din 2019, anterior deținând funcția de vicepreședintă a raionului Criuleni. La 10 februarie 2020, Ungurean a fost numită în funcția de șefă a Direcției Educație a raionului Criuleni. Funcționara a depus mandatul de consilieră la 15 mai 2020, la trei luni de la numirea în funcție. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, Ala Ungurean a raportat suma de 800 de lei pentru activitatea de consilieră.

Solicitată de reporterii portalului Anticoruptie.MD, Ala Ungurean a declarat că din moment ce a fost numită șefă a Direcției Educație nu a participat la nicio ședință a consiliului și nici nu a fost remunerată.

„În această perioadă nu a avut loc nicio ședință a Consiliului raional. Nu s-a convocat din cauza pandemiei. Și nici bani nu am primit. Conform legii, după desemnarea în funcție am avut termen de o lună ca să-mi depun mandatul. Dar există o altă poblemă, eu am fost numită în funcție de către președintele raionului, însă urma să fiu întărită și de Consiliul raional. Dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că nu s-a convocat Consiliul”, a explicat funcționara.