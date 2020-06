Zeci de milioane de euro provenind din licitațiile cu Moldtelecom au ajuns în conturile unor firme gestionate de oameni din anturajul oligarhului Plahotniuc. Operațiunile au fost executate prin offshore-uri din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, fapt ce îngreunează ancheta autorităților. După pierderea puterii de către Plahotniuc, firmele abonate la banii statului și vehiculele financiare folosite în schemă fie au fost vândute, fie lichidate.

Reporterii CIJM au colaborat cu rețeaua jurnalistică de investigații Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pentru a demonstra o serie de legături directe sau prin interpuși între Bass Systems, mai multe firme din Elveția, Cipru, China, Singapore și Emiratele Arabe Unite și persoane apropiate lui Vladimir Plahotniuc.

Potrivit unui document al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălarea Banilor (SPCSB) intrat în posesia Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM), în perioada 30 martie 2017–31 ianuarie 2019, SRL Bass Systems (în prezent, S&T IT Services) a câștigat contracte în valoare de 818.740.000 de lei moldovenești (circa 41 milioane de euro) de la Moldtelecom.

În plus, Bass Systems a beneficiat de transferuri în valoare de 107.600.000 de lei (5,4 milioane de euro) de la Agenția Servicii Publice, Radiocomunicații, Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio.

O sumă importantă din banii obținuți din contracte cu întreprinderile de stat de către Bass Systems – 8.082.782 de euro şi 6.166.793 de dolari – au ajuns în offshore-ul din Cipru, Assentis Holdings Limited, drept „rambursare împrumut”.

Avocatul Bass Systems, Ion Păduraru, susține că aceste contracte au fost profitabile pentru întreprinderile de stat.

„Investițiile făcute prin intermediul Bass Systems au dus la o optimizare excepțională a acestor companii [de stat] din punct de vedere al randamentului”, a spus el, invocând un audit efectuat de Ministerul Finanțelor la sfârșitul anului trecut.

Conexiunea Cipru – Elveția

SRL Bass Systems a fost înființată în 2008 și a funcționat până în 2014 cu o structură de acționariat în care figura principală a fost cetățeanul Onisim Popescu.

Începând cu 2014, societatea a cunoscut succesul în ceea ce privește contractele cu întreprinderile de stat din domeniul telecomunicațiilor. Tot atunci demarează „internaționalizarea” companiei și legăturile de finanțare cu firme de tip offshore din Cipru și Elveția. Compania offshore Assentis Holdings Limited din Cipru a cumpărat 72% din acțiunile Bass Systems, în timp ce 28% au rămas în proprietatea lui Onisim Popescu.

Unul dintre administratorii Assentis Holdings Limited este Sergiu Talpă. Acesta apare în actele companiei pentru prima dată în octombrie 2015. Iar în aprilie 2017, conform raportului anual financiar, Popescu deținea toate cele 100.000 de acțiuni ale firmei.

În același timp, Assentis Holdings Limited este fondatoarea Switchover AG, societate înregistrată în 2013 în Elveţia. În board-ul acesteia figurează ca director același Sergiu Talpă. La rândul ei, Switchover AG este fondatoare a firmei ICS Switchover SRL din Moldova, beneficiară deopotrivă a unor contracte importante cu Moldtelecom.

SPCSB a stabilit că Switchover AG a avut între 2016 și 2019 tranzacţii în valoare de circa 129,5 milioane de lei şi cu alte companii din Moldova. Mai mulți agenți economici acuză Moldtelecom că a făcut din Switchover AG „furnizor exclusiv” de servicii de date și voce în și din străinătate.

Conexiunea Hong Kong – Singapore – Dubai

Din 2017–2018, Bass Systems urcă la un nivel și mai complex. Firma începe să facă tranzacții cu o serie de offshore-uri din Asia și Orientul Mijlociu.

În 2018, Vladimir Plahotniuc a declarat pentru prima dată două companii în Dubai – Vanguard International LTD și Vanguard International Group LTD. Tot atunci, în 2018, guvernul Filip și-a intensificat relațiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite, deschizând Ambasada Republicii Moldova la Dubai.

În 2017, în istoricul Assentis Holdings Limited apare o „companie-geamănă” în Dubai, cu denumirea Assentis International FZE. Între 2017 și 2019, Assentis Holdings Limited a efectuat transferuri din contul său bancar deschis la Victoriabank în conturile companiei Assentis International FZE din Emiratele Arabe Unite cu titlul de „dividende” şi „împrumuturi”, se menționează în documentul SPCSB.

Documentele oficiale arată că pachetul majoritar de acțiuni trece ulterior în portofoliul Assentis International FZE, care preia 100% din acțiunile offshore-ului omolog din Cipru la 26 ianuarie 2018.

În același timp, potrivit autorităților de control fiscal din Dubai, în colaborare cu responsabilii de la Chișinău, beneficiar al companiei din Emirate este același Onisim Popescu. Cu alte cuvinte, Popescu și-a vândut lui însuși compania din Cipru.

Pivotul central – offshore-ul din Emirate

Figura centrală în toată această schemă devine Assentis International FZE din Dubai. În ultimii ani, Dubai a devenit un important centru financiar al lumii datorită discreției managementului, acționariatului și a tranzacțiilor.

În același timp, Dubai figurează drept una dintre destinațiile banilor negri din „Laundromatul rusesc”, dar și „furtul unui miliard de dolari sistemul bancar moldovenesc.

Assentis International FZE a primit inițial zeci de milioane din Cipru și Elveția, după care a împărțit alte zeci de milioane către destinații din China și Singapore numai în 2017–2018.

Cea mai mare sumă pe care o primește Assentis International FZE (Emiratele Arabe Unite) de la Assentis Holdings Limited (Cipru) este de 20 de milioane de euro și peste 3 milioane de euro de la Switchover AG (Elveția).

Ulterior, compania din Dubai, indică sursa citată, a început să transfere bani spre țări din Asia. Mai întâi, a virat peste 15 milioane de euro către Sinoline INC Limited peste 3,8 milioane de euro către Sun-Asia International Ltd (China). Apoi peste 1 milion de euro către Asia Pacific Singapore Group și 1,8 milioane de dolari americani către Asia Med Singapore Group PTE LTD, ambele din Singapore.

Fost director în 2015 al Singapore Group PTE LTD și actualul unic acționar este Ileana-Mihaela Burcea. La rândul său, Asia Med Singapore Group PTE LTD îl are ca director și acționar unic pe cetățeanul Dr. Fischer Geb. Tabsch Peter Paul.

Dr. Fischer Geb. Tabsch Peter Paul a fost în 2015 beneficiar al offshore-ului Insidown Ltd din Cipru, care deținea un pachet de 39,3% din capitalul Victoriabank, instituție financiară controlată în aceeași perioadă de către Vladimir Plahotniuc, potrivit denunțului lui Veaceslav Platon către autoritățile române.

Responsabilii de combaterea spălării banilor de la Chișinău au stabilit, după consultarea cu omologii lor din Dubai, că ambele firme Asia Pacific Singapore PTE LTD şi Asia Med Singapore Group PTE LTD au fost identificate ca fiind responsabile de finanţarea societăţii nerezidente Recon Business Data Services Limited cu sediul în Dubai.

Recon Business Data Services Limited, potrivit SPCSB, era responsabilă de transferuri bănești care ajungeau în final în conturile persoanei fizice Vladimir Plahotniuc. La data obținerii documentului de către reporterii CIJM, sumele exacte nu erau încă cunoscute de către anchetatori.

Partenerii români din Dubai

Recon Business Data Services Limited a fost înființată la 10 august 2016 și a fost dizolvată în decembrie 2019. Ultimii directori ai companiei au fost Sevinj Gasimzade și Mădălina Dumitrescu (Masilla), aceasta din urmă fiind cetățeană a României.

Clădirea Abu Dhabi Global Market din Dubai, unde funcționează firma Vanguard International a lui Plahotniuc. Sursa foto:worldfinance.com

Anterior, compania a fost deținută de alte două offshore-uri din Dubai cu denumiri aproape similare – Recon SPC Limited și Recon Holdings Limited –, care i-a avut ca directori pe alți doi români Ileana-Mihaela Burcea și Silviu Țuțuianu pentru 2017–2018.

Numele Mădălinei Dumitrescu (Masilla) apare și în calitate de director al companiei Sun-Asia International Limited, despre care am menționat mai sus că a primit 3,8 milioane de euro de la Assentis International FZE.

În urma analizei circuitului financiar, autoritățile moldovenești au stabilit că firma Sun-Asia International Limited a efectuat transferuri companiei Blue Sound Investments Limited (Hong Kong).

Offshore-ul Blue Sound Investments Limited, condus de Sergiu Latiș, deține în Moldova compania media GMG Production, pe care Plahotniuc o indică în declarația sa de avere.

În acelaşi timp, Blue Sound Investments Limited a fost finanţată, potrivit datelor SPCSB, şi de societatea nerezidentă Vanguard International Ltd al cărui beneficiar este Plahotniuc.

Mai mult, circuitul complex al banilor indică noi companii offshore, de data asta din Marea Britanie. Assenstis International FZE a transmis bani companiei Sinoline INC Limited care, la rândul ei, a virat peste un milion de euro în conturile de la Victoriabank ale companiei Venture IQ LLP în perioada 20 aprilie 2017–26 iulie 2017 cu titlul de „plată conform acordului”.

Directorii Venture IQ LLP sunt Vitalie Bodea și soția acestuia, Ecaterina Bodea, iar banii din Dubai au fost folosiți la cumpărarea unui imobil din Chișinău. Vitalie Bodea este fost director al „Moldasig” și figurează în calitate de martor într-un dosar deschis pe numele lui Veaceslav Platon.

Caruselul Emirate–Cipru de peste 30 de milioane de dolari

Potrivit documentului obținut de CIJM, Assentis International FZE (Emiratele Arabe Unite) a transferat, la 22 mai 2019, circa 4,7 milioane de euro companiei Assentis Holdings Limited (Cipru), în conturile de la Victoriabank, cu destinaţia „rambursare împrumut”.

Aproape aceeași sumă a fost transferată lui Onisim Popescu, cu destinaţia „împrumut conform acordului din 03.06.2019”, un acord încheiat cu 11 zile înainte de căderea Guvernului Filip și fuga lui Plahotniuc din Moldova. Conform informaţiilor Serviciului Fiscal de Stat, Onisim Popescu a avut dividende de la Bass Systems, în valoare de circa 81 milioane de lei (4,1 milioane de euro).

Comentând circuitul financiar din Chișinău în Emirate și din Emirate în Chișinău, avocatul S&T Services (Bass Systems), Ion Păduraru, ne-a declarat că banii obținuți din contractele cu Moldtelecom au fost întorși în Moldova.

„O parte din sume au fost investite în companii din Dubai și s-au întors înapoi, în conturile companiilor proprietarului Bass Systems”, a spus Ion Păduraru.

Transferurile efectuate de Assentis Holdings Limited către Assentis International FZE au avut la bază, potrivit SPCSB, un contract şi niște acorduri adiţionale privind efectuarea unor împrumuturi între cele două firme.

Valoarea totală a împrumuturilor conform acordurilor dintre cele două „companii-gemene” este de aproximativ 33.000.000 de dolari americani.

Pe 28 august 2019, pachetul majoritar de 51% din acțiuni al Bass Systems a fost vândut către firma austriacă S&T AG pentru 5,7 milioane de euro.

Reprezentații austrieci au spus că acțiunile au fost cumpărate de la „o persoană fizică”, fără însă a-i preciza numele.

Documentele obținute de CIJM arată că la data tranzacției Bass Systems era deținută de Assentis Holdings Limited, care, la rândul ei, era proprietatea Assentis International FZE. Singurul acționar al acesteia din urmă era Onisim Popescu.

Firma comună de avocatură din Cipru

În tot acest circuit apare constant cu servicii de secretariat și avocatură compania cipriotă Kinanis LLC, căreia i-au fost făcute mai multe plăți pentru serviciile presate. În același timp, Kinanis, arată oamenii legii, a prestat o serie de servicii de avocatură offshore-ului cipiot BB-Hamodialyse Limited, care deține SRL BB-Dializă în Moldova.

Autoritățile moldovenești au stabilit transferuri financiare între BB-Hamodialyse Limited și Asia Pacific Textile LTD fondată de Ileana-Mihaela Burcea.

De cealaltă parte, reprezentanții SRL BB-Dializă neagă orice legătură cu Vladimir Plahotniuc.

„Bănuielile invocate de organul de urmărire penală sunt neîntemeiate. Acestea au fost verificate inclusiv în baza actelor prezentate de administrația BB-Dializă”, ne-au spus reprezentanții companiei.

Despre relațiile cu Kinanis, aceeași reprezentanți ne-au precizat că BB-Hamodialyse Limited „a primit servicii de consultanță și deservire din partea acestei case de avocatură”.

SPCSB: Bass Systems și firmele lui Plahotniuc au adrese IP similare

Oamenii legii din Moldova susțin că conturile Bass Systems au fost gestionate de pe aceleași adrese IP, de unde au fost administrate conturile bancare ale mai multor societăţi asociate lui Vladimir Plahotniuc.

Printre acestea se numără Finpar Invest SRL, Constar Invest SRL (proprietar al sediului Partidului Democrat din Moldova), Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, Complexul hotelier Codru Hospitality SRL, Recon SPC Limited din Dubai (finanţatoare a conturilor personale ale Vladimir Plahotniuc), Argus-S SRL ICS OP, Prime Management SRL, Otiv Prime Hospitality BV şi Asirapal Enterprises.

De asemenea, de la adresa IP de la care a fost gestionată compania Bass Systems SRL au mai fost administrate conturile bancare ale Vanguard International LTD, se menționează în documentul SPCSB.

La rândul său, avocatul Bass Systems, Ion Păduraru, a declarat că adresele IP sunt o probă falsă prin care procurorii au vrut să convingă judecătorul de instrucție să aplice sechestru pe capitalul social al companiei. „Ei nu puteau să pună sechestru pe capitalul social al Bass Systems și au recurs la această minciună”, a spus Păduraru.

Reporterii CIJM au solicitat SPCSB să explice aceste detaliu, însă nu au primit niciun răspuns până în ziua publicării acestei investigații.

Avocatul susține că Bass Systems nu are nimic în comun cu dosarul deschis pe faptul spălării banilor pe numele lui Vladimir Plahotniuc. „Resursele financiare urmărite sunt dividendele companiei Bass Systems. Nu poate fi vorba nicidecum de spălare de bani [...] Licitațiile au fost organizate legal, nimeni nu le-a contestat în sensul legalității.”

Solicitat să explice decizia privind aplicarea sechestrului, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, ne-a declarat: „Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe Bass Systems și BB Dializă pentru a garanta recuperarea prejudiciului financiar cauzat prin infracțiune în urma licitațiilor fraudate. Procuratura Anticorupție a deschis o cauză penală în cazul unor licitații [câștigate de Bass Systems]”.

Procuratura Anticorupție a precizat că SRL Bass Systems, SRL BB-Dializă, reprezentanții acestor companii, precum și Vladimir Plahotniuc nu au statut de bănuit/învinuit în cadrul prezentei cauze penale.

„Urmărirea penală este în desfășurare, au fost expediate mai multe cereri de asistență juridică internațională în Emiratele Arabe Unite, Singapore și Hong Kong, pentru verificarea tranzacțiilor financiare investigate, iar după primirea rezultatelor se va decide în consecință”, se menționează într-un răspuns al procuraturii.

