Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, numit ca „raiderul nr. 1 din spațiul CSI”, a controlat un întreg imperiu financiar - bancar cu ajutorul amenințărilor, corupției și șantajului. În adresa redacției Deschide.MD a fost expediată o nouă înregistrare audio, în care Platon îl amenință pe preşedintele Comitetului de Conducere al băncii „Moldova Agroindbank” (MAIB), Serghei Cebotari, spunând că partenerii săi de afaceri vor sări la gâtul oricui dacă-și vor pierde banii de la MAIB. Mai mult, acesta declară că are la cheremul său deputați, miniștri și chiar ambasadori, motiv pentru care poate controla situația de MAIB.

Înregistrarea a fost făcută, probabil, la începutul anului 2016, atunci când BNM a blocat aproape 40% din acțiunile MAIB, din cauza că acționarii au activat în mod concertat pentru a impune anumite politici în conducerea băncii. Un pachet mai mic, de 3,53%, a fost anulat pe 7 aprilie 2016 de Comisia Națională a Pieței Financiare. Anume despre soarta acestora întreba Platon de Cebotari, încercând să afle ce planuri de viitor are ultimul, întrucât termenul de expunere spre vânzare a pachetului expira. De aici putem deduce că discuția dintre cei doi a avut loc cu puțin timp înainte de 7 aprilie 2016.

Preşedintele Comitetului de Conducere MAIB încearcă să-l convingă pe Platon că acționează strict în limitele legii, dar și că nu are de gând să facă jocul nimănui în situația creată. Totuși, Platon se arată deranjat de faptul că Cebotari s-a adresat cu o scrisoare instituțiilor de resort și a cerut să i se explice modul de vânzare a pachetului de acțiuni de la MAIB. Prin urmare, acesta i-a explicat lui Platon că nu vrea să stea lângă Gacikevici (n.red. ex-președintele BEM, reținut în dosarul furtul miliardului) și că va acționa doar în limitele legii.

Raiderul insistă și îi spune șefului de la MAIB că se implică într-o istorie „nu foarte bună” și îl avertizează că „mai târziu nimeni nu îl va putea scoate”din această situație.

„Serioja, ascultă, eu am parteneri. Ei m-au chemat. Eu am fost la ei. Azi am revenit. Ei îmi spun lucruri despre care eu nu am știut, asta chiar dacă ei se află foarte departe de R. Moldova. Ei participă cu mine la Agroindbank. Ei au jumătate din acțiuni, iar eu îi reprezint. Sunt oameni foarte serioși. Atât de serioși încât îi cunoaște tot mapamondul. Ei îmi spun: Slava, nu te-ai descurcat. Tu ai probleme sau, mai bine spus, noi avem probleme. Slava, acțiunile noastre vor să le vândă la preț nominal. Ei îmi spun: Slava, noi niciodată nu pierdem banii noștri și noi îi vom recupera de la oricine. Eu mă tem că acești oameni oricum vor obține partea lor și mă tem că tu acum te bagi într-o istorie din care mai târziu nimeni nu te va putea scoate”, i se adresează Platon lui Cebotari.