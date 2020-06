Chiar dacă România a deschis plajele din 1 iunie, turiștii moldoveni vor mai aștepta până vor putea ajunge pe litoralul românesc. Acest lucru ar putea avea loc din iulie, întrucât partea română a permis turismul doar pe intern, spun reprezentanții agențiilor de turism.

Solicitată de IPN, Irina Rotaru, directoarea Agenției de Turism Enjoy Travel, susține că nu există protocoale clare de călătorie în diferite țări, inclusiv în România. Călătoriile cu avioanele și cu autocarele, în destinații precum: Bulgaria, Grecia, Muntenegru s-au permis, însă Moldova nu se regăsește pe listă. „România a deschis plajele, dar doar pentru turiștii săi”, spune ea. Toate vacanțele care erau programate în această perioadă în România au fost reprogramate. Toate călătoriile, în toate destinațiile, s-au reprogramat după 1 iulie. Ea spune că a solicitat ambasadelor Republicii Moldova în mai multe țări să vină cu un răspuns clar privind cerințele fiecărei țări pentru călătorie. Din 1 iulie, spune Irina Rotaru, moldovenii vor avea dreptul să între în Turcia, din 20 iunie în Bulgaria, cu transportul propriu în Grecia din 15 iunie.



Ion Curmei, directorul Agenției de Turism Panda Tur, a menționat pentru IPN că toate plecările în România sunt planificate din 1 iulie, dar are informații că din 15 iunie țara vecină ar putea permite și turismul pentru cetățenii din Republica Moldova. Ion Curmei dă asigurări că la mare vor ajunge și cei care au avut vacanțe pre-plătite din iunie, doar că în altă perioadă, fiind reprogramați. La acest aspect pentru fiecare caz se va lucra individual.



Elena Avram, manager al Departamentului turism la Voiaj International, menționează că actualmente compania așteaptă ofertele de la hoteluri, se analizează politica de prețuri, regulile care vor fi respectate în perioada de după ridicarea restricțiilor pandemice etc. Deocamdată, nu există o informație oficială de la partenerii din România cu privire la deschiderea hotelurilor. „Așteptăm mai întâi informația oficială după care vom începe a promova destinația”, spune Elena Avram. La fel se întâmplă și cu alte destinații, care, din cauza lipsei informației oficiale, încă nu sunt promovate. Se așteapă de la parteneri date actualizate privind data când turiștii moldoveni pot intra în țările respective și condițiile de intrare: precum necesitatea testului la COVID-19, necesitatea de a sta în carantină etc. „După ce vor fi puse aceste aspecte la punct vom începe a face oferte turiștilor”, a declarat Elena Avram.



De la 1 iunie, în România se redeschid terasele și se va putea merge și la plajă, cu condiţia păstrării unei distanţe de cel puţin doi metri între şezlonguri. Măsurile de relaxare au fost anunțate, săptămâna trecută de președintele României Klaus Iohannis. Tot de la 1 iunie, va fi reluat transportul internațional, rutier și feroviar, în condiții de distanțare și de igienă.