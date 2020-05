Astăzi, 29 mai, este ultima zi din anul de studii 2019-2020. Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a adresat, cu această ocazie, un mesaj pentru elevi urându-le felicitări și încredere în forțele proprii.

„Astăzi, în ultima zi din anul de studii 2019-2020, la fel ca și Dvs trăiesc emoții contradictorii. Suntem în ziua când în școli, conform frumoasei tradiții de zeci de ani, sună ultimul clopoțel. Astăzi este altfel! Clopoțelul sună tăcut...Sună în ritmul bătăilor inimilor absolvenților, are tonalitatea emoțiilor trăite de elevii și părinții acestora, poartă vibrația poveților cadrelor didactice și urărilor de vacanță plăcută”, menționează Șarov în mesajul său.

Potrivit lui, la final de an de studii, gândurile se îndreaptă la calea parcursă în acest an școlar, dar mai ales la ultimele luni. Igor Șarov susține că, „în virtutea schimbării locației școlii, procesul educațional nu s-a oprit, iar anul școlar s-a finalizat în termenele fixate inițial”. S-a reușit realizarea procesului de la distanță, chiar dacă nu a fost ușor, dar nici imposibil. Ministrul a mai spus că speră că să fie un an școlar mai bun și un final cât mai apropiat al pandemiei COVID-19.