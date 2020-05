Nemulțumiți de deciziile autorităților cu privire la amânarea redeschiderii sectorului ReCa, zeci de angajați și oameni de afaceri au manifestat, astăzi, în fața Guvernului. Aceștia le-au cerut oficialilor să le permită activitatea începând cu 1 iunie și au criticat decizia cu privire la păstrarea distanței de 1,5 metri între scaunele amplasate de terase. Deschide.MD a contactat doi dintre proprietarii de restaurante din Chișinău pentru a afla care sunt nemulțumirile lor și cum au reușit să facă față acestei perioade de sistare a activității.

Dificultățile cărora sunt nevoiți să le facă față sunt trase la indigo. Oamenii de afaceri se plâng că, deși nu au avut activitate, proprietarii spațiilor le-au cerut să plătească chiria, să achite serviciile comunale, iar pe lângă asta, urmau să plătească și salarii pentru angajații aflați în șomaj.

Anatolie Simonov închiriază spații pentru restaurantele pe care le deține de la o instituție de stat. Deși chiar statul a fost cel care i-a impus să-și sisteze activitatea, reprezentanții nu au fost atât de indulgenți cu oamenii de afaceri în ceea ce privește plata chiriei.

Proprietarul restaurantelor „Wine Gogh” și „Budweiser Burger Pub” este nemulțumit de faptul că autoritățile au decis redeschiderea prioritară a piețelor.

Mai mult, acesta spune că distanța dintre scaune pe care o impun autoritățile este mult prea mare.

„O să ajungă să nu-și poată lua bucata de pe masă”

Simonov ne-a mai povestit că, pentru a-și recăpăta clienții, va recurge la reducerea prețurilor.

Același lucru ni l-a spus și Dragostin Păduraru, proprietarul „Barbar” și „Bandabar” din Chișinău. Antreprenorul afirmă că măsurile adoptate de autorități sunt inechitabile.

Businessmanul susține că încearcă să-și salveze afacerile și improvizează metode pentru a le menține, astfel încât să poată plăti chiria, salariile, serviciile și alte cheltuieli.

„Arenda oricum ne va fi înaintată. Eu, personal, încă nu am primit-o de la Teatrul Eminescu, dar sunt sigur că urmează să primesc o scrisoare. Am încercat să facem livrări, dar domeniul meu de activitate este legat mai mult de distracții și mereu am fost în minus cu „delivery”. Am încercat să fac „take away”, cafea, ceai, de la terasă să vând, dar a venit cineva de la Teatru și mi-a spus că, dacă vreau să lucrez, trebuie să achit toată chiria, care este aproape de 60 de mii de lei”