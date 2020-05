Fosta ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco, susține că autoritățile ar trebui să elaboreze un plan complex odată cu eliminarea mai multor restricții impuse de pandemia COVID – 19. Totuși, Nemerenco își exprimă temerea că, așa cum nu a fost niciun plan de acțiuni privind controlul și prevenirea COVID – 19, așa nu va fi niciun plan de ieșire din pandemie.

„Câteva luni în urmă am intrat în pandemie fără un plan bun de acțiuni în controlul și prevenirea infecției cu coronavirus. Am văzut apoi cu toții că lipsa unui plan a dus la o rătăcire haotică printre probleme, care ne-a costat. Nu am testat, nu am izolat suficient, am zis una, făcut alta și am tot numărat. În R. Moldova au lipsit strategiile, în schimb ne-am delectat zilnic doar cu statistici, și nu acțiuni bine determinate. Și am plătit pentru aceasta cu sănătatea și viața oamenilor, dar și cu o economie pusă la pământ”, declarat Nemerenco, după ce președintele Igor Dodon a menționat că de la 1 iunie vor fi ridicate majoritatea restricțiilor.