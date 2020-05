Amenzi usturătoare pentru mai mulți șoferi din Bălți, care au ieșit ieri, 23 mai, la muncă, după ce Comisia pentru Sănătate Publică din Bălți a ignorat măsurile impuse de Comisia națională Extraordinară pentru Sănătate Publică privind interzicerea circulării transportului public.

Astfel, întreprinderea municipală „Direcția de troleibuze din Bălți” a fost amendată cu 75 mii lei, iar pe numele mai multor șoferi au fost întocmite procese-verbale și au primit amenzi de 22 500 mii lei fiecare. De altă parte, autoritățile locale susțin că vor contesta procesele-verbale întocmite de polițiști, potrivit Nord News.

Șoferii spun că sunt sume mari și trebuie să lucreze tocmai 10 luni pentru așa bani. Iar acum că e pandemie, nu primesc salarii mari ca să poată achita amenzile. Un alt șofer a fost dus la spital, cu tensiune ridicată, după ce a discutat cu oamenii legii. Unul dintre conductori spune că are acasă un copil invalid și din cauză că nu are de muncă, nu are cu ce-și hrăni copilul.

Amintim că, pe 15 mai Comisia Națională Extraordinară de Sănătăte Publică a anunțat că piețele din municipiile Chișinău și Bălți vor rămâne închise până în data de 31 mai. La fel, s-a anunțat că transportul public din municipiile Chișinău și Bălți va fi sistat în acest weekend. În pofida celor anunțate, Comisia pentru Sănătate Publică din Bălți și-a asumat redeschiderea piețelor și reluarea circulației transportului public, după mai multe proteste ale oamenilor care au cerut de muncă pentru a se putea întreține.