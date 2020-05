Au reușit să învingă boala și au decis să ajute cel puțin trei pacienți, infectați cu COVID-19. Este exemplul donatorilor de plasmă sanguină din țara noastră care au răspuns la apelul autorităților din sănătate. Tot mai mulți oameni, care au trecut prin această experiență, se solidarizează cu cei care au nevoie de ajutor. Doi dintre ei sunt Alexandru Comanici și Nicolae Timanovschi. Bărbații, de 31 și respectiv 48 de ani, au mers la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui pentru a dona fiecare câte aproximativ 600 de ml de plasmă, ajunsă la bolnavii aflați între viață și moarte.

Zece minute. Atât a fost suficient ca Alexandru Comanici să se infecteze cu noul tip de coronavirus. Bărbatul activează în calitate de felcer la oficiul medical din Bălceana, Hâncești. A fost testat pozitiv după ce a interacționat cu prima femeie care a contractat virusului și care revenise de peste hotare.

După patru zile, felcerului i-a apărut febra, iar după ce starea de sănătate i s-a înrăutățit, a chemat ambulanța. Situația a devenit și mai complicată atunci când a aflat că soția sa și cei doi copii, de 8 și 13 ani, sunt infectați.

După 14 zile de tratament și alte 14 zile de izolare, a decis să ajute pacienții în stare gravă și extrem de gravă să se vindece.

„Nu am stat mult pe gânduri. Mă simt bine, consider că am procedat corect. O să mai donez plasmă dacă va fi nevoie. Cred că mulți ezită să facă acest lucru pentru că nu sunt informați și nu știu cât de important poate fi gestul lor. Unora le este frică. Eu am învins boala, am fost mai puternic decât ea, sper că și pacienții care vor primi plasma mea vor reuși. Prin ea le-am transmis o parte din voința și puterea mea”, precizează donatorul.