Instanța urmează să se pronunțe vineri, 22 mai, în privința demersului procurorilor din Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale cu privire la aplicarea mandatului de arest pe numele lui Vlad Plahotniuc.

Contactat de IPN, șeful interimar al PCCOCS, Ion Caracuian, a declarat că demersul a fost examinat joi, însă pronunțarea deciziei va avea loc vineri.

„În 18 mai, a fost înaintată învinuirea pe trei capete de acuzare, așa cum a declarat și procuorul general în cadrul briefingului de luni. Respectiv, după emiterea ordonanței de punere sub învinuire, a fost citat domnul Plahotniuc la adresa de domicliu. Nu a dat curs citației. Din informațiile care sunt prezente în materialele dosarului a rezultat că dumnealui este în afara țării. De aceea, am considerat că trebuie înaintat un demers în sensul de a aplica măsura sub formă de arestare preventivă”, a menționat Ion Caracuian.