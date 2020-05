Reprezentanții mediului de afaceri protestează în fața clădirii Parlamentului. Câteva zeci de oameni cer aleșilor să le permită să revină la munca: „Agenții economici cărora le este permisă activitatea sunt aleși selectiv”, se indignează oamenii. În fața manifestanților au ieșit 3 deputați: Vladimir Bolea (PAS), Andrian Candu și Vladimir Cebotari (Pro-Moldova).

„Ei ne impun să plătim impozitele, în condițiile în care în această perioadă noi nu am lucrat”

„Avem de plătit chiria spațiului, creditele. Din ce să le plătim?”, se indignează agenții economici.

Cei trei parlamentari au dat asigurări că vor încerca să pună presiuni pe coaliția de guvernare și autorități, astfel încât oamenii să poată reveni la muncă, iar anumite condiționalități de plată să fie amânate în această perioadă.

Deputatul PAS, Vladimir Bolea, a amintit că formațiunea pe care o reprezintă a propus, în urma discuțiilor cu Asociațiile de profil, adoptarea a cel puțin trei dintre solicitările agenților economici.

„Am luat 3 puncte din deciziile Asociatiei. Am cerut restructurarea creditelor pentru 5 ani, să puteți merge la bancă și să le renegociați. Am cerut sa vi se permită sa nu plătiți 18 luni corpul creditului (...) Pentru că noi înțelegem că, atunci când vorbim despre zisele credite garantate de stat, trebuie să ajungeți la garantare. Când aveți bilanțul pe minus, nu puteți să fiți creditați de nimeni. De aceea, în primul rând, este important ca fiecare om de afaceri să-și poată restructura creditele”, a susținut Bolea.

În același timp, liderul grupului parlamentar „Pro-Moldova”, Andrian Candu, i-a asigurat pe manifestanți că formațiunea sa a înregistrat un proiect de lege în Parlament care i-ar putea susține pe antreprenori. Acesta a declarat că vor insista ca acesta să fie examinat mâine, în plenul Legislativului.

„Noi considerăm anticonstituțională limitarea activității întreprinderilor, toți oamenii au dreptul la muncă. Noi am pregătit un proiect de lege, l-am înregistrat astăzi la Parlament. Am văzut care sunt solicitările, le-am verificat și am ajuns la concluzia că multe măsuri sunt ilegale. De asemenea, colegii mei pregătesc o adresare la Curtea Constituțională. S-a încălcat dreptul la muncă și securitatea economică”, a declarat Candu.