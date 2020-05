Foto:

După apariția unor noi secvențe video de la una dintre întâlnirile lui Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, în care ultimul îi oferea președintelui o pungă în care ar fi fost sume impunătoare de bani, primarul de Bălți, Renato Usatîi, dă startul unei campanii în „cinstea” lui Igor Dodon. Într-o intervenție live pe pagina sa de facebook, liderul „Partidului Nostru” a venit la poarta președinției cu o pungă neagră „calendar”, din care a scos Codul Penal”.

„Faptul că tu nu dorești nimic buni pentru țara noastră, noi deja știm de mult. Totuși, așa cum ai fost impus atunci să mergi în coaliție cu Maia Sandu, astăzi, fie curatorii tăi, fie tu însuți, vei face un singur gest pentru țara ta - demisia, iar drept urmare, se vor desfășura alegeri corecte și democratice - fără „tușonkă”, fără noroi, plicuri, așa cum făceai asta cu Plahotniuc. (...) Ați votat toți pentru declararea R.Moldova drept stat capturat, dar după asta nu a mai urmat nimic. Astăzi trebuie interzis Partidul Democrat, Partidul Șor. Țara are nevoie de alegeri corecte și democratice. Pentru tine, Igor Dodon, astăzi, am adus o pungă. Îndemn toată lumea să participe la acțiunea „Un kuliok (pungă - n.red.) pentru Dodon”. Am adus un lucru - Codul Penal al R.Moldova. Și ca matale, Igor Nicolaevici, să nu retrăiești, acest Cod Penal este cu modificările și completările în vigoare la data de 10 septembrie 2019. Îi îndemn pe toți cetățenii să aducă un „kuliok” pentru Dodon”, a spus Usatîi.

Amintim că Iurie Reniță a prezentat un nou video în care Vlad Plahotniuc i-a transmis președintelui Igor Dodon o pungă în care ar fi bani. În imaginile video prezentate, Dodon refuză să ia sacoșa și îi spune lui Plahotniuc să i-o dea lui Costea (n.r. Botnari), care, la rândul său, o va transmite lui Cornel (n.r. Corneliu Furculiță, membru PSRM). Din imaginile video rezultă că banii pe care îi ia Dodon de la Plahotniuc sunt pentru salarizarea celor din PSRM.

