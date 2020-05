Zeci de comercianți de la Piața Centrală din Chișinău protestează astăzi în fața întreprinderii municipale. Ei cer de la autoritățile capitalei să redeschidă piața îndată ce va fi sistat regimul stării de urgență, sau după data de 15 mai.

Consilierul municipal din partea Platformei „DA”, Ruslan Verbițchi, care este și unul dintre patentari, a anunțat că în aceste două luni de când a fost sistată activitatea Pieții Centrale, autoritățile nu au întreprins nimic pentru a ajuta oamenii.

„Nu am fost ajutați de către stat, de către Guvern, de către Comisia de Urgență. Noi două luni am stat acasă și am scos bani din rezervele noastre. Avem copii minori, sunt pensionari cărora nu le ajunge pensia. Ei doresc să se reîntoarcă la locurile de muncă”, a declarat el.