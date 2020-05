Delegaţia Uniunii Europene a decis ă doneze resursele financiare planificate pentru recepţia dedicată Zilei Europei, care este organizată în fiecare an, să fie redirecţionate către personalul medical al serviciului de urgenţă.

Anunţul a fost făcut de Excelenţa Sa Ambasadorul UE în R. Moldova Peter Michalko.



„În acest an nu putem să fim împreună la recepţia tradiţională, cu prilejul Zilei Europei pentru că respectăm restricţii în timpul pandemiei. De aceea, noi la Delegaţia Uniunii Europene am decis să donăm resursele financiare planificate pentru aceasta receptie către cei care se află, zi de zi, pe linia întâi în lupta cu COVID-19, şi anume personalul medical dal serviciului de urgenţă.



Colaboram cu Asociaţia Naţională a Restaurantelor din Moldova, ca restaurantele locale din ţară să livreze bucate calde săptămâna viitoare personalului medical al Serviciului Naţional de Urgenţă din ţară.



Cu acest gest modest vrem sa exprimam gratitudinea noastra. Şi recepţia o sa o organizam cand trece aceasta pandemie”, a scris Excelenţa sa pe pagina sa de Facebook.



Amintim că Ziua Europei este marcată în fiecare an la data de 9 mai, începând din anul 1985, când în cadrul Consiliului European de la Milano s-a luat această decizie. Data marchează ziua în care a fost pronunţată ''declaraţia Schuman''.

sursa: tvrmoldova.md