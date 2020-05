Cimitirul Eroilor români din Chișinău se află într-o stare deplorabilă, cu toate acestea, mulți dintre cetățenii R. Moldova nu au uitat de el, în comparație cu cei ce la guvernare. Despre aceasta relatează vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari, care, împreună cu alți colegi din formațiune au fost astăzi la Cimitirul Eroilor și au depus flori, în semn de solidaritate față de ostașii care au luptat pentru pace.

Slusari susține că a trăit un sentiment de rușine, văzând în ce situație se află acest monument istoric.

„Cimitirul Eroilor din Chișinău și Memorialul "Eternitate". Un contrast izbitor! Am trăit azi un mare sentiment de rușine. Astăzi, la Cimitirul Eroilor, am fost patru reprezentanți ai Platformei DA și am depus flori pe la ora 11.00. Nicio floare depusă înaintea noastră, iar cimitirul se află într-o stare mai mult decât deplorabilă și se transformă în gunoiște. Nu am cuvinte să vă descriu ce mizerie este acolo”, scrie Slusari pe pagina sa de Facebook.