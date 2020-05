Cele mai mari universități din țară vor organiza în acest an examenele de licență și master în regim online. După 15 mai, când va fi ridicată starea de urgență, nu este exclusă revenirea studenților în sălile de curs.

Contactat de IPN, rectorul Academiei de Studii Economice (ASEM), Grigore Belostecinic, a declarat că ASEM examinează două posibile scenarii. Organizarea sesiunii de examinare și susținerea tezelor de licență în condiții obișnuite va fi posibilă dacă studenții vor reveni în sălile de studii după 15 mai, când va fi ridicată starea de urgență. În cel de-al doilea scenariu se va merge pe examinarea și susținerea tezelor în regim online. Rectorul admite și o alternativă de rezervă, care presupune o eventuală prelungire a anului universitar, modificarea calendarului universitar pentru cel mult 2-3 săptămâni, ceea ce înseamnă că s-ar putea finaliza procesul de studii la mijlocul lunii iulie. Tradițional se finalizează la 25-26 iulie.

Rectorul spune că nu poate fi anulată susținerea tezelor. Lucrul asupra tezelor a început la finele anului trecut și nu s-a întrerupt în perioada de carantină. Studenții au putut consulta profesorii pe poșta electronică. Chiar dacă bibliotecile sunt închise, studenții au acces la fondurile online ale bibliotecilor. Și dacă anterior era nevoie de o parolă, acum accesul la biblioteca online ASEM este gratuit.

„Nu vom fi atât de duri în respectarea acestor termene de prezentare și organizare a susținerii tezelor. Termenul stabilit înainte de intrarea în carantină era 10 mai, acum va fi 20 mai”, a remarcat Grigore Belostecinic.

Întrebat ce se va întâmpla cu taxele de studii, rectorul a lăsat să se înțeleagă că vor rămâne neschimbate întrucât procesul de studii continuă la distanță. Componenta de instruire este doar o parte din activitatea unui cadru didactic, iar Guvernul a obligat toate instituțiile de învățământ din țară, să achite integral salariile tuturor angajaților universității pe întreaga perioadă, inclusiv cea de carantină, a remarcat Grigore Belostecinic. Același lucru e și cu taxa pentru cămine. Căminele au rămas deschise, chiar dacă unii studenți au ales să plece acasă.

Cât privește admiterea, nu este luată deocamdată o decizie. Urmează să se vadă ce va fi cu sesiunea de bacalaureat. Rectorul nu exclude că în acest an se va merge pe varianta depunerii în format electronic a dosarelor pentru participare la concurs.

Olga Cernețchi, prim-prorector, prorector pentru activitate didactică la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), a declarat că în acest an USMF va organiza examenele de absolvire numai prin susținerea tezei de licență, legislația permițând acest lucru. Dacă anii anteriori erau mai multe etape ale examenului de absolvire: una din ele fiind teza de licență, care intră în examenul de absolvire, o testare și examenul oral în baza unui caz clinic. În acest an s-a omis testarea și examenul oral. Prezentarea tezei de licență se va face online în toate comisiile.



„Pe parcursul a șase ani, studenții noștri susțin foarte multe examene și toate disciplinele se finalizează până la urmă cu examen. Din aceste considerente, am putut să facem absolvirea numai în baza tezei de licență”, a declarat Olga Cernețchi.



În acest an USMF va avea peste 900 de absolvenți, dintre care peste 300 sunt cetățeni străini. O parte din ei sunt în Republica Moldova, iar altă parte, în condițiile situației epidemiologice, au reușit să plece în țările de origine. Teza de licență va fi susținută online, în baza unui orar stabilit. Tezele vor fi prezentate de la 10 până pe 29 mai, așa ca la începutul lunii iunie să fie finalizat procesul. În acest an, ceremonia mare de depunere a jurământului nu va avea loc.

Olga Cernețchi spune că în privința studenților care nu au locuit în cămin în perioada stării de urgență, dar au achitat pentru cazare, s-a luat decizia să nu le fie întorși banii, dar suma să le fie scoasă din plata pentru anul viitor. Căminele lucrează acum, deoarece studenții care sunt voluntari în lupta cu COVID-19 sau asistente medicale locuiesc în cămine. Acum sunt cazați în cămine 400 de studenți.

Admiterea la USMF în acest an va avea la bază deciziile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar cel mai probabil se va desfășura în regim online.

Potrivit rectorului Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, la UTM, practic din luna martie, toți conducătorii tezelor de licență au avut discuții cu studenții și, unde a fost cazul, au fost revizuite tematicile, sarcinile pe care ei trebuiau să le execute. Susținerea tezelor de licență va fi în format online. Deja au fost testate mai multe platforme care permit acest lucru. Potrivit rectorului, au fost modificate regulamentele interne ale universității pentru ca acest tip de susținere să fie legală. Susținerea tezelor în regim online va avea loca în luna iunie.

„Nu e nimic complicat, studentul la o anumită oră se conectează, va fi probabil susținere deschisă, toată lumea o să poată să urmărească ce se întâmplă, comisia se conectează la distanță. Studentul la o anumită oră, exact cum intra în sală și își susținea proiectul, va intra în regim online”, a spus Viorel Bostan. Pentru realizarea tezelor, Viorel Bostan dă asigurări că studenții au toată susținerea cadrelor didactice, iar în cazul în care tezele necesită efectuarea unor lucrări în laboratoarele UTM-ului, studenții au acces în laboratoare într-un regim strict, cu respectarea distanței sociale.



Examenele de stat, care sunt parte componentă a absolvirii, au avut deja loc, cu excepția a două programe de studii. În aprilie, au fost organizate două examene teoretice în format online.



Rectorul Universității Tehnice precizează că studenților care pe perioada carantinei au plecat acasă le vor fi restituiți banii plătiți pentru cazarea în cămine. Pentru că sunt studenți care vor să revină în cămine pentru a studia, UTM a cerut permisiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.



Cât privește admiterea, se în calcul admiterea online. Actualmente se lucrează la instrumentele necesare pentru acest lucru, dar depinde și de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care trebuie să-și revadă regulamentul cu privire la admitere, a menționat rectorul UTM.



Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică la Universitatea de Stat din Moldova (USM), a declarat că tezele de licență și master în acest an vor fi susținute la distanță, pentru a proteja studenții și cadrele didactice și membrii comisiei de o posibilă infecție. Aceste susțineri se preconizează a fi organizate pe platforma moodle a universității, „pentru că trebuie asigurate niște condiții care să asigure obiectivitatea evaluării și să fie prevenite eventualele trișări și aprecieri subiective”. Platforma respectivă permite arhivarea informației audio și video pentru a avea dovada susținerii tezelor. Orarul de susținere a tezelor este stabilit de facultăți, dar sesiunea de evaluare finală se începe pe data de 8 iunie și nu depășește 26 iunie, când comisiile de licență, comisiile de evaluare a tezelor de master au mandat de a se implica în activitatea de evaluare.

Anul acesta, s-au impus și anumite etape suplimentare, de exemplu etapa de logare pe platformă. Studenților le va fi prezentat un grafic în care le va fi indicat ce au de făcut pe parcursul acestei luni de pregătire. În locul lecțiilor de sinteză, se va face logarea tuturor studenților pe platforma moodle, instruirea lor, dar și alte etape de pregătire.



Otilia Dandara a remarcat că cel mai frecvent motiv pentru care studenții nu au fost admiși la susținerea tezei de master sau licență sunt restanțele. Studentul este admis la evaluarea finală doar dacă a parcurs în întregime traseul academic, adică a acumulat credite pentru toate unitățile didactice stipulate în planul de învățământ. Dacă nu a parcurs acest traseu și nu a acumulat numărul de credite stipulat în planul de învățământ, este exmatriculat. „Această lună nu este pentru discuții cine reușește, cine nu reușește. Această lună este pentru cei care au reușit până acum”. Cât privește admiterea pentru anul următor de studii, prorectorul admite că aceasta ar putea avea loc online.