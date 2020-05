Raportorul român în Parlamentul European pentru Republica Moldova Dragoş Tudorache spune că nu va comenta decizia autorităților Republicii Moldova de a întâmpina ajutorul umanitar oferit de România într-o altă zonă a orașului decât cea în care se făcea în mod tradițional, adică Piața Marii Adunări Naționale. În opinia oficialului român, important este că acest ajutor a ajuns în Moldova, notează IPN.



„N-aș vrea să comentez motivația autorităților de la Chișinău pentru această decizie. Important astăzi este faptul că s-a înțeles ceea ce era sau trebuia să fie un gest de normalitate, și anume, că această relație de frățietate, pentru că trece dincolo de vecinătate, este una care se simte cel mai mult în momentele dificile. Faptul că acest Guvern a refuzat acest gest pe care Republica Moldova, autoritățile, îl făceau de fiecare dată când ajungea în sprijin din partea României, eu cred că autoritățile vor trebui să dea seama societății moldovenești și alegătorilor atunci când va veni momentul”, a declarat Dragoş Tudorache în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul de televiziune TV8.



Eurodeăutatul precizează că important este conținutul sprijinului venit, că acesta a ajuns în Republica Moldova și că cetățenii trebuie să simtă sprijinul european și sprijinul romanesc în acest moment dificil.



Chiar dacă mai multe țări și-au sistat exportul de medicamente, România a continuat să exporte medicamente în Republica Moldova, lucru care în opinia oficialului român reprezintă un gest de solidaritate caracteristic pentru tot continentul european.



„Să știți că toată lumea se confruntă cu această pandemie într-o măsură aș spune egală, chiar dacă resursele pe care fiecare țară europeană le are sunt diferite. Însă, ceea ce este unic la această criză este tocmai simetria ei, suntem infectați în mod egal. Oamenii sunt afectați în mod egal indiferent de unde vin și cum își trăiesc viață, ceea ce face ca solidaritatea care se manifestă în acest moment la nivel european să fie și ea definitorie pentru ceea ce caracterizează acest continent, valorile de solidaritate, de frățietate, de vecinătate”, a precizat Dragoş Tudorache.



Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, afirmă că ajutorul oferit de către autoritățile române reprezintă o normalitate, însă nu agreează politizarea subiectului. „Este un gest de normalitate. M-a deranjat foarte mult aceste discuții politice care au avut loc în jurul acestui eveniment foarte bun. Întotdeauna am spus că faptul că noi încercăm să vedem prin prisma politică marea majoritate a lucrurilor este de fapt un deserviciu enorm adus oricărei cauze nobile. Nu am ce adăuga aici. Nu trebuie să politizam un fapt frumos, o asemenea zi splendidă și un ajutor frățesc, așa cum a spus și domnul Tudorache”.



Joi, Republica Moldova a recepționat din partea României un ajutor umanitar care constă în medicamente necesare pentru pacienții internați acum în spitalele din Moldova. E vorba de 1200 de cutii de Platinium, 1600 de cutii de Kaletra, 500 de mii de măști ffp2, 25 de mii de combinezoane de protecție, cinci mii de ochelari, cinci mii de viziere, zece izolete, 40 de mii de litri de alcool sanitar și 25 de mii de litri de biocid.