Președintele R. Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de mulțumire României pentru convoiul cu ajutor umanitar care a sosit astăzi la Chișinău. Șeful statului a ținut un discurs, în cadrul evenimentului de donare a unui prim lot de echipamente medicale și medicamente din asistența umanitară acordată de România în contextul combaterii pandemiei cu COVID-19, unde a menționat că ajutorul românesc nu este unul simplu și este unul din cele mai consistente.

„Sunt bucuros astăzi să particip la acest eveniment, un eveniment extrem de important pentru relațiile dintre două state. Este un gest cu adevărat frățesc din partea prietenilor noștri, din partea fraților noștri, din partea vecinilor noștri de peste Prut. „Prietenul la nevoie se cunoaște” – este o vorbă care sună la fel pe ambele maluri ale Prutului, și în România, și în R. Moldova. Vreau să salut aici prezența a doi membri ai Guvernului român. Vreau să le mulțumesc personal dumnealor și prin intermediul dumnealor să transmit un mesaj de mulțumire președintelui României, domnului Iohannis.

Ambele țări, la fel ca și multe țări în lume, suntem într-o perioadă foarte dificilă și acest suport este cu atât mai mult important. Cunoaștem că nu este simplu la nimeni. Nici în România nu este simplu, nici în R. Moldova nu este simplu. Faptul că anume în această situație prietenii noștri din România au venit cu acest suport, eu cred că este un mesaj foarte, foarte important care arată relațiile dintre două state. Noi am mai primit ajutoare și din Est, și din Vest și trebuie s-o recunosc și trebuie s-o spunem ferm, că acest ajutor este unul dintre cele mai consistente oferit Republicii Moldova.

Mă bucur că acest suport, ca și suportul de săptămâna trecută, mă refer la medicii care deja sunt în R. Moldova, mă bucur că acest suport vine după 10 ani de parteneriat strategic, înainte de sărbătoare de mâine, este Ziua Europei, o sărbătoare comună pentru toți. Ceea ce se întâmplă astăzi la Chișinău și se face istorie, corespunde spiritului european din aceste două state. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult și să știți că sunteți bineveniți oricând aici, în Republica Moldova. Vă mulțumim!”, a declarat Igor Dodon în cadrul ceremoniei.