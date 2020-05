Compania Avia Invest care a concesionat Aeroportul Chișinău a venit cu o reacție la comunicatul Autorității Aeronautice Civile în care era acuzat concesionarul că nu-și achită datoriile către stat. Avia Invest consideră informațiile prezentate în comunicatul de presă sunt manipulatorii și nu prezintă în totalitate adevărul și dedesubturile situației legate de așa-numita datorie.

Reprezentanții companiei explică că datoriile Air Moldova către Avia Invest au determinat reţineri de plăţi către AAC, iar investitorul aeroportului este obligat acum, într-o perioadă de criză profundă, să plătească penalităţi peste penalități pentru gestionarea frauduloasă a unei companii aeriene de către stat: „Guvernarea se comportă în această situație precum baba profitoare din romanul lui Dostoievski, profitând de alții și ținând cont doar de propriile beneficii”.

Avia Invest mai adaugă că în pofida situației create, a consecințelor pandemiei care au redus la zero activitatea „Avia Invest” a adoptat o politică loială față de companiile aeriene, scutindu-le de taxe, iar pe agenții economici din aeroport de plata chiriilor.

„Administrația aeroportului a decis să adopte o poziție binevoitoare și întelegatoare față de partenerii din domeniul aeronautic, chiar dacă presiunile autorităților continuă să submineze activitatea economică a companiei Avia Invest.De asemenea, am continuat să menţinem activitatea operaţională a aeroportului, am lucrat practic din cont propriu şi am deservit zborurile, care au adus acasă cetăţenii noştri de peste hotare”, este punctat în comunicatul de presă.