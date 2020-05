Podul de flori de pe Prut. 30 de ani de visuri şi speranţe

Acum 30 de ani, în data de 6 mai 1990, în cadrul acţiunii PODUL DE FLORI DE PE PRUT, peste un milion de români au trecut de o parte şi de alta a Prutului fără vize şi au sărbătorit revederea cu rudele, apropiaţii, prietenii, după o jumătate de secol de dezbinare.

Entuziasmul era la tot poporul, că se petrece ceva deosebit care e spre binele nostru.”

În aceeaşi zi, o delegaţie de parlamentari din stânga Prutului, din care a făcut parte şi preotul Petru Buburuz, a vizitat municipiul Iaşi.,,Cu câteva zile înainte de eveniment domnul primar Nicolae Costin m-o invitat să merg cu ei la Iaşi. Era o delegaţie mare şi multă lume era. La Ungheni ne-am aranjat în faţa podului apoi am mers chiar pe calea ferată, pe pod. Acolo ne-a întâlnit delegaţia de la Iaşi.În acea zi s-a distrus un perete precum zidul Berlinului, parcă se deschidea o epocă nouă. Eu am trecut înainte acel pod cu trenul şi era foarte securizat, dar iată că noi îl treceam liber."Nici nu ştiu cum au trecutacei 30 de ani...Invitatăfiind de formaţia „Lăutarii” şi maestrul Nicolae Botgros, am descoperit o lume pe care am asemuit-o cumva cu amarul meu. M-a frapat că mulţi oameni - neamuri, verişori se ştiau, dar nu se văzuseră niciodată. Şi am fost martoră cum se strigau: "Să ştii că sunt cu băsmăluţă roşie sau cu băsmăluţă verde"...Au întins feţe de mese cu de-ale gurii şi dintr-o parte şi din alta. Nici nu ştiu dacă au gustat din acele bucate pentru că ochii, obrajii lor erau scăldaţi în lacrimi...Uneori nu sunt cuvinte să descrii nişte stări care te apasă de ani şi ani de zile."Locuitorii satelor de pe malul Prutului au primit la casele lor vizitatori de peste Prut şi au sărbătorit ceea ce părea a fi un miracol."Noi ne-am întâlnit la Podul de Flori cu toate neamurile.În acea duminică de 6 mai eu încasă am avutpeste 30 de oaspeţi. Neamurilemele au venit cu cunoscuţi de-ai lor. Oamenisimpli, oameni de la ţarăşieişinoi. Nu vă pot spunecâtăbucurie am avutînsuflet.Vorbeau de bine, căo să ne unim, căvom fi împreună.""A fost o întâlnirede suflet. Erau mulţi care îşicăutau rudele, a fost foarte emoţionant. Pentru mine a fost o bucurie sufletească ca să văd pentru ce au luptat bunicii mei."Jumătate de secol, Prutul i-a despărţit pe români, dar în acea zi conştiinţa, credinţa, spiritul n-au avut hotare. Podul de Flori a generat multe alte poduri, precum cele de prietenie, de dragoste, de colaborări în diverse domenii.Urmăriţi mărturii şi istorii impresionante despre Podul de Flori şi ecoul evenimentului după 30 de ani, în cadrul unei ediţii speciale a emisiunii