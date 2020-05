Vasile Sochircă este fermier în satul Dubna din raionul Soroca. Munceşte anul împrejur cele peste 1150 hectare, din care aproape jumătate sunt semănate cu culturi de toamnă. Agricultorul îşi inspectează în fiecare zi câmpurile de grâu, orz si rapiţă, dar ochii lui se îndreaptă spre cer în aşteptarea precipitaţiilor salvatoare.

„Intrând în iarnă, grâul a fost destul de dezvoltat, i-am dat tot ce a depins de noi, i-am dat ajutor, i-am dat hrană, dar natura vedeţi că ne dă peste cap doi ani la rând seceta, iarna fără zăpadă, primăvara precipitaţii absolut nu au fost. Şi uitaţi-vă grâul în luna aprilie nu are apă, nu are cu ce se dezvolta, nu are creştere.

Chiar şi dacă va ploua în următoarele zile, agricultorul spun că seceta va înjumătăţi recolta.

„Aşa un grâu frumos care trebuia să dea roadă, aşteptările erau foarte mari, la aşa grâu eu aşteptam cel puţin şase tone, nu ştiu, tragem nădejde daca vor fi doua tone jumătate - trei, dacă mai cad precipitaţii, de altfel, posibil să rămână iarba, să nu avem grâu de fel”, a mai spus Vasile Sochircă.

Specialiştii susţin că toate culturile de toamnă sunt afectate în prezent în proporţie de 60 la sută.

„Eu am vreo 40 de ani de când lucrez în agricultură şi nu am mai văzut aşa secetă. Uscăciunea uscăciunii, se usucă rădăcina, se usucă frunzele şi planta nu are cu ce se alimenta. Noi în timpul de faţă dăm hrănire suplimentară, dăm insecticide, dăm pentru boală să-l susţinem măcar cât de cât. Daca nu va ploua, el nu are putere, îmbătrâneşte ca şi omul şi stă pe loc, nu dă recoltă”, a menţionat Ion Grigor, agronom.

Agricultorii conştientizează că pandemia a generat o criză profundă în mai multe domenii, dar speră că vor fi identificate resurse şi pentru susţinerea agriculturii.

„Investiţiile sunt foarte mari, la câmpul dat sunt foarte mari investiţii, seminţe scumpe de elită, îngrăşăminte, prelucrarea solului, stropituri, tratament. Trag nădejde că cât de cât statul o sa întindă o mână de ajutor”, a mai spus Vasile Sochircă.

Ministerul de resort a organizat o şedinţă de lucru cu cei mai mari producători de cereale şi cu reprezentanţii tuturor instituţiilor ştiinţifice de cercetare. Astfel, s-a decis organizarea în următoarele şapte zile a inventarierii totale a suprafeţelor agricole semănate. Ulterior, va fi decisă forma de suport.

„În situaţia creată astăzi, noi înţelegem care ar fi suportul statului, poate un fel de suport indirect cum ar fi posibilitatea de a lucra cu creditele, cu datoriile, cu alte obligaţiuni economice ale agenţilor economici decât cu nişte surse financiare directe. Să sperăm că situaţia de săptămâna aceasta ne va face o viziune mai clară asupra problemei, ca noi să putem veni şi cu alte propuneri”, a declarat Mihail Machidon, secretar de stat, MADRM.

Între timp, experţii în domeniu susţin că seceta este o adevărată pandemie în agricultură.

„Recoltele de fructe, în mod special sâmburoasele vor fi cu mult mai mici. Deci, aici văd o situaţie dezolantă. În caz că seceta se va mai menţine, eu cred că vor exista riscuri şi pentru producătorii de legume şi pentru producătorii de cereale de grupa a doua”, a precizat Viorel Chivriga, expert.

Reprezentanţii PPPDA consideră că agricultura se confruntă cu cea mai severă secetă de la declararea independenţei şi propun crearea unei comisii cu implicarea partenerilor de dezvoltare, care ar avea în sarcină să gestioneze situaţia din agricultură.

„În marea majoritate a raioanelor, situaţia fermierilor este critică, fiind agravată şi de problemele intervenite în procesul comercializării produselor pe piaţa internă, dar şi în cadrul exporturilor din cauza limitării drastice a circulaţiei. În asemenea condiţii, zeci de mii de fermieri riscă să falimenteze şi astfel va fi pusă în pericol major securitatea alimentară a ţării, care va deveni şi mai dependentă de importul produselor agroalimentare”, a declarat Andrei Năstase, preşedintele PPDA.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul Galben de secetă hidrologică până în data de 8 mai.