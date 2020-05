Sângele apă nu se face. Dovadă este ajutorul României acordat Republicii Moldova, în lupta cu noul coronavirus. O echipă de medici români a ajuns, astăzi, în țara noastră pentru a-și ajuta colegii din prima linie, iar patru oameni în halate albe au venit și la Bălți să dea o mână de ajutor doctorilor de aici.

Monica Sandu este medic de terapie intensivă. Este una din cei 17 specialiști români, care, au oferit sprijin colegilor din Italia în timpul pandemiei. Acum, Monica a venit în R. Moldova pentru a împărtăși experiența sa specialiștilor din Bălți.

„Acum câteva zile m-am întors din Italia, unde am lucrat, la fel, într-o misiune de voluntariat. Am considerat că ar fi util să împărtășesc din ceea ce am învățat. Mai mult, este vorba despre Republica Moldova care pentru noi este ca familia noastră”, a spus medicul Monica Sandu, transmite Nord News.