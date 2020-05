Guvernul a aprobat joi, 30 aprilie, în şedinţă, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii cu 16.500.000 de lei (66 000 000 lei moldovenești sau 3,5 mln euro) din Fondul de rezervă bugetară, pentru acordarea unui ajutor umanitar medical cu titlu gratuit, necesar în lupta anti-COVID, pentru Republica Moldova.

Prim-ministrul român Ludovic Orban a acceptat introducerea pe ordinea suplimentară a şedinţei de Guvern a unui proiect de HG, propus de MS.

"Domnule prim-ministru, (...) vă adresăm rugămintea să fiţi de acord cu introducerea pe lista suplimentară a agendei de lucru a şedinţei Guvernului a proiectului de hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern cu titlu gratuit pentru Republica Moldova. Prin acest proiect se aprobă o suplimentare a bugetului Ministerului Sănătăţii (...) cu suma de 16.500.000 lei destinată Rezervei pentru situaţii speciale a Ministerului Sănătăţii, respectiv achiziţiei de medicamente, dezinfectanţi, dispozitive medicale şi materiale sanitare necesare prevenţiei şi tratării afecţiunilor asociate COVID-19, pentru acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern cu titlu gratuit pentru Republica Moldova", a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andrei Baciu, în cadrul şedinţei de Guvern, transmite Agerpres.



Şeful Executivului a punctat că este foarte important ca într-un timp cât mai scurt, săptămâna viitoare, să fie finalizate procedurile în vederea transmiterii materialelor, echipamentelor, substanţelor şi medicamentelor care vor fi donate cetăţenilor moldoveni.



"Este mare nevoie, în Basarabia este o penurie de astfel de materiale şi cred că noi, acum, după ce am reuşit să stabilizăm situaţia de la noi, trebuie să ne arătăm solidaritatea către Republica Moldova", a spus Orban.



În context, premierul Ludovic Orban i-a informat pe colegii din Guvern despre participarea, joi, la Iaşi, la plecarea unei echipe medicale formate din 42 de medici şi asistenţi în Republica Moldova, unde vor ajuta la tratarea persoanelor cu COVID-19.



"Astăzi am fost la Iaşi, unde am fost alături de o entuziastă şi foarte frumoasă echipă de cadre medicale, medici şi asistente care, în mod voluntar, au plecat pentru o misiune de ajutorare a fraţilor noştri de peste Prut, care timp de 15 zile vor lucra în spitalele din Chişinău, Cahul şi Bălţi pentru a trata pacienţii din Republica Moldova şi pentru a susţine sistemul de sănătate greu încercat din ţara soră de peste Prut", a adăugat Orban.