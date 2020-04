În dimineața de 21 martie, doi jurnaliști de la TV8 s-au gândit să facă un experiment. Au mers încolo și încoace, trecând pe la vreo patru biserici din Chișinău, ca până la urmă să ajungă la biserica „Sf. Dumitru” din cartierul Botanica. În consecință, preotul Pavel Borșevschi, parohul acestui lăcaș de cult, s-a trezit cu o amendă de 22 500 de lei, aplicată de poliție și menținută în vigoare de două instanțe de judecată cu încălcarea flagrantă a legislației și într-un mod absolut ridicol.

Amenda despre care vorbim ar putea avea rădăcini îndepărtate și încâlcite. Ea ar putea fi chiar sora geamănă a R. Moldova, dacă avem în vedere poziția preotului Borșevschi, care a refuzat categoric să slujească orice guvernare, indiferent de cadourile și sumele fabuloase de bani ce i se promiteau în schimb. Despre aceasta a vorbit el însuși, în cadrul mai multor interviuri.

Totuși, primele pietre au zburat în mod direct în acest preot în timpul prezidențialelor din 2016, când el l-a mustrat pe Episcopul Marchel de Bălți (un aprig susținător al lui Igor Dodon), care a ofensat-o atunci în public pe Maia Sandu, declarând că aceasta ar fi „stearpă”. Chiar în noaptea din ajunul alegerilor, geamurile altarului de la „Sf. Dumitru” au fost făcute țăndări cu șapte pietre. Poliția a spus că nu poate găsi făptașii, iar părintele Borșevschi a fost telefonat de către alți clerici, adepți ai lui Dodon, care l-au batjocorit ca la gura cortului. Ulterior, susține preotul, unele persoane din anturajul șefului statului i-au sugerat să apeleze la acesta după ajutor pentru construcția centrului social din preajma bisericii, însă el a decis să se descurce singur. Cel mai probabil, colegii noștri de la televiziune nu cunoșteau toate dedesubturile, dar au ales să vină anume „Sf. Dumitru”, deoarece aceasta a fost și este cea mai frecventată biserică din Chișinău.

Oficierea slujbelor în curtea bisericii era permisă cu un număr nelimitat de oameni

Potrivit jurnalistului Sergiu Niculiță de la TV8, experimentul pe care el și colegii săi și-au propus să-l facă la 21 martie consta în verificarea prezenței credincioșilor la bisericile din Chișinău, după ce, pe 13 martie, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (SNESP) a interzis oficierea serviciilor religioase până la sfârșitul acelei luni. Ulterior, pe 16 martie, în urma unei întâlniri a premierului cu membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Ion Chicu a permis preoților să slujească în următoarele două duminici doar în curțile bisericilor, improvizând altarul în aer liber.

Iată ce spune despre acea întrevedere PS Ioan, vicar al Mitropoliei Moldovei și Episcop de Soroca: „Am decis cu prim-ministrul și ministrul de interne Pavel Voicu ca, în duminicile a treia și a patra ale Postului Mare, să se slujească în curțile bisericilor, cu un număr nelimitat de credincioși, dar să se respecte distanța socială. În aceeași zi, am postat pe site-ul Mitropoliei un comunicat în această privință. Totodată, l-am rugat respectuos pe dl prim-ministru să intervină în fața organelor abilitate, astfel încât preoții să nu fie amendați. Dânsul a venit cu o făgăduință verbală în acest sens. Pentru ca imediat, la 21 martie, părintele Pavel să se aleagă cu amenda respectivă”.

Sergiu Niculiță afirmă că nu cunoștea despre acea întâlnire, iar hotărârea CNESP din 13 martie nu fusese anulată. De aceea a decis să controleze cum stau lucrurile în realitate. El ne-a relatat că a fost în acea dimineață, pe la ora 8:00, și la alte câteva biserici, inclusiv la Catedrala „Nașterea Domnului” din centrul capitalei. Deși la acea oră Sfânta Liturghie nu era începută și enoriașii urmau să vină tocmai peste o oră, jurnalistul ne asigură că aici nu s-au înregistrat încălcări, pentru că erau oameni puțini și poliția nu a avut obiecții. Nu se prea înțelege de ce Niculiță nu a protestat, când a văzut că, deși erau în număr restrâns, creștinii de la Catedrală se aflau chiar în interiorul bisericii. Nici de ce, după ce s-a convins că și la alte lăcașe de cult se săvârșesc slujbe cu participarea enoriașilor, nu a chemat poliția. „La Catedrală nu erau încălcări, susține el. Am vorbit la ieșire cu sectoristul, care patrula bisericile din Centru, și nici el n-a observat abateri. În biserică erau vreo cinci oameni”, subliniază jurnalistul.

„Poliția nu a intrat în curtea bisericii, nici nu a numărat oamenii”

În cele din urmă, echipa TV8 a ajus la biserica „Sf. Dumitru”. Înregistrările video arată că aici slujba era oficiată afară și distanța dintre oameni era respectată. La fața locului, alături de jurnaliști, a fost observat și deputatul Radu Marian. Niculiță spune că l-a întâlnit pe acesta la biserică, iar Marian afirmă că se afla în treacăt pe acolo. Întrebat cu ce ocazie a venit anume la acea biserică, parlamentarul ne-a răspuns: „Nu știu. Eu am primit informații că acolo erau mai mulți oameni. I-am numărat și erau vreo 80. Eu asta știu. Dar, din câte înțeleg, era decizia de a interzice slujbele”. Fiind însă întrebat cum își explică faptul că ulterior nu a fost amendată biserica, ci un singur preot, deputatul ne-a spus că biserica nu are identitate juridică. Acest fapt însă nu corespunde realității.

Preotul Andrei Rusu de la aceeași biserică, fost jurnalist și el, ne-a povestit despre discuția pe care a purtat-o cu Radu Marian. „M-am apropiat în timpul slujbei de poartă și el era împreună cu cei de la TV8. Mi-a spus că a venit sa asigure ordinea publica, căci este ales al poporului. A mai spus că nu se permite să slujim cu mai mult de 50 de oameni. I-am explicat că această prevedere se referă la slujbele din interiorul bisericii. El nu știa ce să zică și a adăugat că mama lui se află tot la biserică acum... L-am întrebat de ce nu poartă mască și mi-a spus că nu e infectat, făcând aluzii șirete la faptu că eu aveam mască”, a subliniat preotul.

Poliția a fost alertată de Sergiu Niculiță. „Am văzut că era multă lume. Nu știu dacă erau peste 50 de oameni, că nu i-am numărat. Am așteptat poliția o oră. Când au venit, nu s-au prezentat, nu purtau nici uniformă. M-au întrebat dacă vreau să scriu plângere, ba chiar insisitau cu această întrebare. Atunci am scris, dar nu am cerut să fie sancționat cineva, ci doar să se verifice dacă este sau nu încălcare. Ei ar fi trebuit să numere oamenii, dar nici n-au intrat în ogradă. Au luat cererea mea și s-au dus. Pe urmă au scris în documente că ei singuri s-au autosesizat”, precizează jurnalistul.

„M-a amendat după ce m-a rugat să-i botez copilul”

Peste două zile, pe 23 martie, premierul Ion Chicu s-a arătat indignat de faptul că, din cele 1062 de biserici supravegheate de poliție, tocmai 375 au oficiat slujba în interior. Deși parohiile menționate ar fi trebuit să fie sancționate, acest lucru nu s-a întâmplat, pornindu-se probabil de la promisiunea premierului, precum că slujitorii bisericilor nu vor fi supuși amenzilor.

Nici la „Sf. Dumitru” nu s-a arătat niciun polițist până la 26 martie. Potrivit preotului Pavel Borșevschi, în acea zi la biserică s-au înfățișat sectoristul Vladislav Șpac și șeful de sector Ruslan Făină. Clericul spune că-i cunoștea pe ambii, căci, cu o săptămână înainte, Șpac îl rugase să-i boteze copilul după ce va trece pandemia, iar pe Făină îl cununase și-i botezase toți copiii. „Își cereau scuze și-mi spuneau că au fost amenințați de TV8 și sunt obligați să facă un proces verbal. De altfel, ziceau că-și vor pierde serviciul. I-am spus lui Șpac: „Cum să-ți botez copilul eu, preotul pe care tu îl amendezi? Eu doar sunt un preot rău pentru tine.” Ei mă asigurau că procesul verbal va fi anulat de prima instanță. Erau și ei ca și Chicu, vorbesc una și fac alta”, afirmă clericul.

Neștiind cum să procedeze, preotul el și-a sunat avocatul, care i-a spus să semneze procesul verbal, dar să noteze că nu este de acord cu acuzațiile aduse. „Am semnat și am scris ceea ce mi-a spus avocatul, fără să mă uit ce au scris ei. Doar pe urmă am observat că nu au amendat biserica, dar pe mine, fără să-mi spună măcar. Nu credeam că pot fi atât de obraznici, dar așa le convenea lor”, susține părintele Pavel.

Poliția a încălcat dreptul preotului la apărare

Mihai Popescu, avocatul preotului, atenționează că cea mai mare gafă a polițiștilor a fost încălcarea dreptul la apărare al clientului său. „După ce premierul s-a arătat nemulțumit că unii preoți au oficiat slujbele în interiorul bisericii, cred că s-a cerut socoteală de la polițiști. Și atunci presupun că cineva, care îi poartă pică părintelui, a ales momentul potrivit, deși el a respectat ca nimeni altul recomandările CNASP – slujba a avut loc în curte, toți creștinii primeau gratis măști la intrare și distanța socială era respectată. De aceea n-au ținut cont de lege. CEDO spune că și unui judecător trebuie să-i fie asigurat dreptul la apărare, dar ei vin la o persoană care n-are nimic cu dreptul, fără s-o anunțe preventiv, și nici nu-i spun că poate să-și cheme avocat. Nu să discute la telefon, dar avocatul să se prezinte cu mandatul în mână. Dacă eu eram în imposibilitate, de pildă, trebuiau să cheme un avocat din oficiu. Astfel i-a fost încălcat un fundamental, garantat de art. 6 din Convenția europeană”, explică Popescu.

În afară de aceasta, subliniază avocatul, procesul verbal nu trebuia întocmit pe persoană fizică. „Trebuia sancționată persoana juridică. La acea slujbă au participat toți preoții și diaconii de la parohia „Sf. Dumitru”, de ce el este singurul vinovat? Polițiștii pur și simplu l-au dus în eroare”, consideră Popescu.

„Părintele nu e subiect de drept contravențional”

De aceeași părere este și Victor Catan, fost ministru de Interne. „Asta-i comandă și sectoristul ăsta știe tot, cred că. Ei s-au învățat de la Plahotniuc să ascundă tot sub chipiu și sunt deprinși să-i asculte orbește pe cei de la putere. Au intentat dosarul pe părintele Pavel care, conform legislației, nu este subiect de drept contravențional. Ce a făcut el? A întreprins toate măsurile de rigoare pentru a respecta recomandările Comisiei și i-a sfătuit cu grijă pe toți să țină cont de aceasta. Nicio acțiune a sa nu a cauzat prejudicii. Adică, tocmai din partea părintelui s-a manifestat respectul față de lege. Dacă cineva s-a deplasat prin curte, trage-l la răspundere pe cel care a încălcat. Sau dacă se apropie soția de soț mai aproape de doi metri, este o problemă, dacă ei dorm într-un pat? La urma urmelor, dacă polițistul a văzut vreo încălcare, de ce nu a curmat-o? De ce n-a scos oamenii din curte, dacă erau prea mulți, sau de ce nu i-a spus paznicului să-i alunge? El doar primește bani din contribuțiile noastre, ca să ne ocrotească. Polițistul e vinovat și procesul verbal trebuia de făcut pe numele lui. Dacă a stat cu mâinile în sân, el trebuie dat afară din poliție. De ce părintele să fie amendat pentru inacțiunile poliției? Dacă noi ne ducem acum la plimbare, dar nu-i voie, vor face proces verbal pe noi sau pe primarul general?”, se întreabă ironic Victor Catan.

Solicitat de TIMPUL, polițistul Veaceslav Șpac s-a eschivat să răspunsă la întrebări. El a spus doar că a făcut procesul verbal peste cinci zile, pentru că a avut nevoie de timp pentru a examina materialul. Nu este clar ce anume a examinat, dacă poliția nici nu a numărat oamenii din curtea bisericii. Iar când ne-am interesat ce anume a încălcat preotul Borșevschi, el a tăcut puțin, apoi ne-a întrebat „Dvs. ce doriți?”. Apoi a repetat de mai mult ori că ar trebui să ne adresăm la serviciul de presă.

La rândul său, șeful de sector Ruslan Făină ne-a spus că poliția l-a anunțat din timp pe părintele Pavel că ei vor veni la biserică, pentru ca acesta să se consulte cu avocatul. Am înțeles însă că el ascunde ceva, când a încercat să ne asigure că în acea zi slujbele erau interzise. Întrebat de ce nu a amendat bisericile care au încălcat indicațiile prim-ministrului, dar anume pe preotul Borșevschi, care a oficiat slujba afară, polițistul s-a arătat mai rezervat: „Eu nu vă cunosc pe dvs, nu pot să vă dau mai multe informații. A fost sancționat, vedeți și pe TV8”, a punctat el.

Abateri grave și în hotărârile instanțelor de judecată

În perioada stării de urgență, dosarele în instanțele de judecată se examinează în termeni restrânși. Încurajat de cei doi polițiști, care i-ar fi promis că prima instanță va anula sancțiunea, părintele a contestat imediat procesul verbal. Avocatul Popescu afirmă că el și clientul său au așteptat mai mult de zece zile să fie citați. Tocmai pe 8 aprilie, grefiera judecătorului Dorin Munteanu de la Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, i-a apelat la telefon pe la ora 11.00, anunțându-i că peste două ore va începe ședința. „Nu eram în Chișinău și i-am zis: „Domnișiară, păi cum, noi trebuie să zburăm cu avionul sau cum?”. Nu reușeam nicicum și au examinat în lipsa noastră. Adoua zi am aflat că ne-au respins contestația”, susține Popescu.

Apărătorul a depus recurs la Curtea de Apel, unde s-a repetat exact aceeași poveste. Au fost telefonați cu o oră înainte de ședință și, ca într-un ceas rău, Popescu iarăși nu era la Chișinău, iar preotul se afla la slujbă. În consecință, Curtea de Apel a lăsat în vigoare amenda de 22 500 de lei.

„În situații analogice, când poliția încalcă dreptul la apărare, instanțele de judecată recunosc nulitatea proceselor verbale. Dar în cazul nostru judecătorii au pus umărul la nelegiuirile poliției și nu ne-au oferit timp nici pentru a ne prezenta la ședințe. Ca să se spele pe mâini, au scris în hotărârile lor că am fi solicitat examinarea în lipsa noastră, deși ei ne-au pus în situația respectivă”, se arată indignat avocatul.

În judecată, polițistul Șpac a solicitat respingerea contestației. De fapt, tot dosarul respectiv pare a fi cusut cu ață albă. De exemplu, în hotărârea Judecătoriei Ciocana din 8 aprilie, se arată că „învinuitul nu a avut obiecții la procesul verbal”, chiar dacă în realitate preotul a scris negru pe alb că nu recunoaște acuzațiile aduse. Iar în decizia Curții de Apel din 21 aprilie, se menționează că „recurentul a negat vina sa în comiterea accidentului”. „Ce fel de accident? Nici nu au manifestat celeritate, nu au verificat nici calitatea actului de justiție. Parcă au îndeplinit o comandă cu ochii închiși. Iar tot cumulul acesta de greșeli ar fi trebuit să ducă la pronunțarea altei soluții, diametral opuse”, este de părere Mihai Popescu.

„Folosindu-se de situația excepțională, puterea îi sugrumă pe cei care nu-i convin”

În opinia ex-ministrului Victor Catan, preotul Pavel Borșevschi este victima unor persoane influente de la guvernare. „Dacă-s implicate organele de drept, e vădit că interesul vine din partea cuiva de la putere. Am impresia că puterea, folosindu-se de situația excepțională, influențează poliția pentru a-i pedepsi pe cei care au alte opinii și de a-i supune, a-i sugruma. Cred că nu le place că părintele Pavel uneori îl critică mai în glumă, mai în serios pe Dodon. El vorbește adevărul și așa a făcut-o întotdeauna. Dar cum să pedepsești un preot nevinovat, în timp ce avem zeci și sute de mii de infractori care nu-s pedepsiți pentru cazuri grave? De-ați ști ce se întâmplă în arhivele procuraturii!”, susține fostul ministru.

Reacția autorităților la acest caz a trezit multă nedumerire chiar și la Mitropolie. „La 9 aprilie, Sinodul s-a întâlnit deja cu președintele țării. Eu l-am rugat pe dl președinte să intervină cum știe el mai bine ca nici preoții, nici enoriașii să nu fie amendați. Dânsul ne-a promis: „Fraților, am înțeles, mă voi strădui să nu fie amenzi.” Același lucru l-a promis și la Aeroport, când am adus Focul Sacru. Dar în realitate vedeți ce se întâmplă...”, constată PS Ioan, vicarul Mitropoliei.

„Probabil, cineva a încercat să-l pună la punct”

Solicitat să comenteze situația preotului Borșevschi, ierarhul a menționat: „Am impresia că s-a lovit intenționat chiar în persoana părintelui Pavel. Nu știu de ce s-a procedat așa, căci el s-a conformat în toate privințele recomandărilor Guvernului. Iar la urmă, colac peste pupăză, s-a pomenit cu amenda. Cred că i-au făcut acest „bine” pseudoprietenii bisericii, fiindcă el de fiecare dată spune lucrurilor pe nume, vorbește franc, ceea ce nu le place multora. Probabil, cineva a încercat să-l pună la punct”.

Potrivit aceleiași surse, până în prezent, în mun. Chișinău, au mai fost sancționați trei alți preoți, dintre care doi au reușit să scape de amendă, contestând acțiunile poliției. Cea mai mare amendă, în sumă de 70 de mii de lei, a fost aplicată preotului Nicolae Tudoreanu de la Biserica „Învierea Domnului” de la Cimitirul „Sf. Lazăr”.

Pavel Păduraru/Timpul