„Când am plecat din sat am fost priviți ca niște dușmani și ne era frică să revenim în localitate.” Sunt mărturiile femeii de 52 de ani din Braniște, raionul Rîșcani, care împreună cu familia sa, a fost infectată cu COVID-19. S-a întâmplat după ce fiica ei, împreună cu ginerele și nepoata, au revenit din Franța. Imediat, la data de 24 martie, localitatea a fost izolată, iar oamenii au devenit inamicii întregului sat.

În spatele camerei de luat vederi, femeia care s-a videcat de coronavirus, ne-a povestit cu lacrimi în ochi, cum a fost tratată de consăteni, dar și de medici.

„Eu sunt foarte mulțumite de comportamentul medicilor față de noi. S-au coportat ca cu copiii lor. Când medicul vorbește cu tine, te înțelege, și boala decurge altfel, te simți altfel. Când am plecat de aici eram priviți ca niște dușmani, ne era frică să revenim în sat”, a mărturisit femeia pentru Nord News.

Femeia cere Ministerului Sănătății o alimentație normală pentru copii, după ce nepoata ei de opt ani a refuzat să mănânce în spital timp de câteva zile.

„Să facă tot ce poate, ca cei de la spitalul de infecțioase pentru copii, să li se dea o hrană normală. Ei nu sunt obișnuiți cu masa de acolo, nu mănâncă, slăbesc, le scade și imunitatea, mai greu se lecuiesc”, a adăugat ea.

Deși carantina a trecut, atmosfera din Braniște este aceeași. Oamenii se tem să iasă din curți, își vorbesc de la distanță și ocolesc poarta familiei, care, precum spun ei, au adus urgia în sat.

„E stresant, oamenii oricum respectă distanța socială. Și așa sunt puțin oameni în sat. Nu prea vezi oameni, nu contactăm, păstrăm distanța”, susține un locuitor.

„Schimbări nu sunt. Microbuzele nu circulă, așa viață”

„Eu am trăit, dar am fată mică, am fiică peste hotarele țării care nu a revenit acasă. E cam greu. Mai ales la țară, este foarte greu, dacă nu ai de lucru, nu ai nimic, e tare greu. Se tem în continuare oamenii și nici nu ne spun ce va fi, de să ne mai păzim”.

„Stăm doar în casă, nici la rude nu mergem. Am rude în sat, dar nu am fost la ele”, au spus sătenii.

Autoritățile spun că țin situația în frâu, de teama unor infectări noi.

„Din Braniște nu iese nicio persoană, nicio mașină, fără ca să știu. Dacă nu revin în sat alte persoane de peste hotare, eu îmi asum responsabilitatea ca primar, că noi o vom preveni”, a declarat Vasile Rolischi, primarul satului Braniște. „Avem cinci persoane care se află acum în carantină, una în instituție medicală, altele patru sunt la domiciliu în, aceeași gospodărie, respectă regimul de carantină. Alte cazuri nu am avut”, a spus Adrian Rusu, șeful sectorului de poliție nr.3, Costești.

În satul Braniște din raionul Rîșcani locuiesc 1350 de oameni. În prezent, fiica femeii de 52 de ani, încă se află la tratament.

NordNews.md