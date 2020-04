În timpul sărbătorilor pascale din acest an pensionarii care au o pensie mai mică de 2000 de lei nu vor primi suportul unic în valoarea de 700 de lei, însă Igor Dodon promite că până la sfârșitul anului, pensionarilor le va mai fi acordat un ajutor material unic. Despre aceasta Dodon a declarat într-o nouă ediție a emisiunii „Preşedintele răspunde”.

„Noi am acordat acest suport de Anul Nou și am acoperit toate angajamentele statului la salarii și la pensii. Trebuie să vedem cum ieșim din această criză în următorele săptămâni, vedem ce avem în buget, după aceea luăm decizia, dar suport suplimentar pentru pensionari la sigur va fi alocat așa cum a promis președintele. Eu am promis suport de Anul Nou și a fost cel de Anul Nou și am promis că o să fie încă cel puțin o dată un suport din partea statului și acest suport va fi alocat”, a declarat preşedintele.