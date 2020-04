Prim-ministrul Ion Chicu vine cu o reacție după ce un avion al companiei aeriene Ryanair a aterizat pe Aeroportul din Chișinău pentru a prelua un lot de echipamente de protecție spre Polonia. Potrivit șefului Executivului, zilnic au loc „mii” astfel de operațiuni de export.

Totuși, ulterior, premierul a modificat postarea sa, menționând că, de fapt, ar fi vorba de „sute” de operațiuni de export.

Potrivit lui Chicu, companiile din sectorul textilelor în R.Moldova s-au reorientat rapid și confecționează zeci de mii de salopete, pe care le vând.

„Inclusiv - la export. Din această activitate ele achită salarii și impozite. Respect și admirație pentru aceste companii. Nu am interzis exportul acestor salopete, numite de unii ”utilaj medical”, deoarece de la bun început am avut ofertă suficientă pe piața internă. Mai prost am stat cu măștile cu respiratoare și vizierele - interzise spre export. Încurajez antreprenorii autohtoni să producă cât mai multe salopete de acest gen, or exportul lor masiv este benefic pentru țară”, a scris el.