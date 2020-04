Patru formațiuni politice din Consiliul Municipal Chișinău și-au unit eforturile pentru a elabora proiecte de sprijin a sistemului medical și a sectorului economic în contextul crizei provocate de pandemie. Este vorba despre PL, PUN, PAS și Platforma DA. În cadrul unei conferințe de presă, aleșii locali au prezentat mai multe inițiative în redresarea situației și au cerut convocarea CMC pentru a veni cu propuneri suplimentare în acest sens.

„În bugetul pentru anul 2020 au fost prevăzute mai multe proiecte ce țin de repararea drumurilor, amenajarea blocurilor, reabilitarea parcurilor, asamblarea troleibuzelor, procurarea autobuzelor, proiecte ce țin de salubrizare etc. Pandemia de coronavirus a dat peste cap inițierea și desfășurarea mai multor din aceste proiecte. Astăzi, prioritar a devenit lupta cu acest dușman - COVID-19. Am găsit un sistem medical care nu putea fi mai bun decât bugetul de care dispunea. Am întâlnit cadre medicale care erau conștiente că nu avea echipamentul corespunzător, și nu sunt protejate de stat, dar au intrat în această luptă cu virusul pentru a salva vieți omenești. Acțiunile guvernului au fost haotice”, a declarat Corneliu Pântea, din partea Partidului Unității Naționale.