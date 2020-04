Institutul de Medicină Urgentă respinge acuzațiile fostului angajat, mediculuI ORL Ciprian Gherasim. Într-o postare pe facebook, aceștia susțin că nu refolosesc tuburile pentru aparatele de ventilare mecanică, iar angajații de la Serviciul Ambulanțe sunt dotați corespunzător atunci când preiau pacienți suspectați de COVID-19.

De asemenea, directorul IMU infirmă că ar fi exercitat presiuni asupra lui Gherasim. Managerul instituției susține că medicul a plecat din proprie inițiativă, după ce acesta i-ar fi cerut să nu posteze în timpul orelor de muncă calificative în adresa președintei de atunci a Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie a Parlamentului.

Directotul IMU mai spune că a intrat în secția de reanimare ori de câte ori a fost nevoie, iar acuzațiile de corupție sunt nefondate, cerându-i doctorului să vină cu argumente plauzibile.

Reacția integrală o puteți citi aici.

Știrea inițială:

Încă un medic rupe tăcerea, după ce a sesizat că mai mulți internauți l-au acuzat pe asistentul medical de la Serviciul Ambulanțe că a șters postarea în care reclama dotarea slabă a personalului medical cu echipamente de protecție. Astfel, Ciprian Gherasim a dezvăluit că R.Moldova este singura țară de pe glob care reutilizează tuburile pentru intubarea pacienților aflați în stare gravă.

Într-o postare pe pagina sa de facebook, medicul descrie în ce condiții sunt conectați pacienții la aparatele de ventilare mecanică.

„Puțini cunosc că Republica Moldova este unica țară de pe glob în care tuburile de intubare nu sunt de unică folosință. Da, da... Ați auzit bine, a murit pacientul, tubul la sterilizat în oleacă de perhidrol, și îl intubăm pe următorul. Faptul că se reutilizează ceea ce e de unică folosință nu este o noutate pentru nimeni”, scrie Gherasim.

Totodată, acesta susține că a fost dat afară de la Institutul de Medicină Urgentă pe motiv că și-a permis să critice conducerea de atunci a Ministerului Sănătății.

„Când lucram la IMU, am fost chemat de Urgență la director în cabinet să dau explicații, de ce mi-am permis să critic pseudomărirea de salariu de pe timpul ministrei Glavan. Am fost impus ilegal să plec din funcție. Eram unicul specialist ORL din IMU. Pentru ei nu a contat ca așa o instituție rămâne fără specialist și pacienții fără asistență ORL timp de 6 luni. Dar lăsăm persoana mea la o parte. Trecem la subiect... Cum e posibil ca un director de instituție să intre prima dată în secția de reanimare transformata în secție Covid-19 prima dată în 5 ani de activitate??? Pe directorii de astăzi nu-i interesează personalul medical sau sănătatea populației. Cei care apără în continuare guvernarea si nu le pasă de sănătatea oamenilor, nu pot fi numiți șefi, nu pot fi numiți măcar oameni. Un șef are grijă de echipă, da nu bagă prin prostia deciziilor lui secții întregi în carantină și minte presa”, se indignează specialistul.

Amintim că ieri, un angajat de la Serviciul Ambulanțe a publicat pe pagina sa de facebook un video în care demonstrează cât de ineficiente sunt echipamentele de protecție distribuite lucrătorilor medicali. Ulterior, postarea asistentului medical a dispărut de pe rețelele de socializare.