Doar 29 de persoane din totalul celor 390 medici și lucrători medicali vor beneficia de o îndemnizație în mărime de două salarii medii lunare pentru că s-au infectat cu Coronavirusul de tip nou exercitând atribuțiile lor profesionale. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, precizând că aceștia se referă la cazurile constatate în luna martie, la baza listei fiind ancheta epidemiologică a fiecărei persoane, evaluarea riscurilor și legătura cauză-efect.

Potivit lui Furtună, atunci când a vorbit despre 9 cazuri, erau 60 de cazuri confirmate între cadrele medicale, acum însă, când cifra a ajuns la 390 de cadre medicale, sunt 29 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19 la locul de muncă.

„Această cifră nu este un moft a cuiva, nu este o dorință a cuiva și nu este ceva favorizat. Cifra a rezultat din ancheta epidemiologică a cazului, ancheta epidemiologică având la bază evaluarea riscului. În baza evaluării riscurilor, grupul de lucru format din specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și conducătorii instituțiilor medico-sanitare la acel moment publice doar vizate, am ajuns la o concluzie comună, agreată prin consens de toată lumea și la o listă care a constat din 29 de persoane. De ce doar 29 și nu mai mulți?! Pentru că, pentru aceștia 29 a fost posibil de stabilit legătura cauză-efect. Adică eu am stat față în față cu pacientul și la etapa de acordare a asistenței medicale, am contactat virusul”, a menționat directorul ANSP în cadrul briefingului de după ședința Punctului Focal de azi dimineață, citat de realitatea.md.