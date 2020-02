Se plâng de preţuri exagerate pentru conectarea la gazoduct, din care cauză lucrările întârzie. Zeci de familii din satul Crocmaz, raionul Ştefan Vodă, spun că sunt obligaţi să achite 21 de mii de lei, deşi iniţial au fost anunţaţi despre costuri de două ori mai mici. Autorităţile locale au explicat oamenilor că plăţile au crescut după ce s-a redus numărul beneficiarilor, implicaţi iniţial în proiect, însă oamenii cred în continuare că sunt minţiţi şi s-au adresat după ajutor unor parlamentari, transmite Mesager.

„Noi suntem bătrâni ne trebuie gaz, şi când colo ni spune 500 de lei proiectul, până azi noi nu am văzut proiectul, unde e proiectul cela, şi ei nici nu mi-l dau în mână?”, se întreabă femeia.



„Soţia deja dăduse bani, în jur de 13,400, şi când trebuiau să pună contoarele, a început şantajul, dacă nu plătiţi 21 de mii gaz nu aveţi. La început au spus că o să fie necesar să achităm 12-13 mii lei”.



„Am dat opt mii şi pe urmă am dat din nou şapte mii şi apoi din nou am dat 7600. de mii”, povestesc oamenii.



Problema a fost discutată şi la şedinta Primăriei, unde autorităţile locale afirmă că preţul a crescut din cauză că în ultima perioadă s-a redus numărul de locuitori care doreau iniţial conectarea.



„Au fost din start pe proiect 71 de case, până la final sau conectat. Au dat acordul 52 de case. Evident preţul a crescut de la 8400 la 10700. Dacă se conectau 71 de case preţul era de 8400”, a declarat primarul localităţii, Ion Veleşcu.



Totodată antreprenorul susţine că nu a schimbat tariful pentru servicii, iar toate bonurile de plată le vor fi prezentate locatarilor.



„La traseu din câte cunosc, s-a achitat 10700 şi la casa de locuit începând de la 6 mii până la 10 mii în funcţie de metraj. Bonurile de plată s-au dat absolut toate şi tot ce facem noi. Nu putem veni în sat ca persoană străină, totul a fost verificat”, a spus Ana Şendrea, antreprenor.



Locuitorii satului Crocmaz i-au trimis o petiţie vicepreşedintelui Parlamentului, Alexandr Slusari, care susţine că va sesiza institutiile competente pentru a reglementa cazul.



„Eu cred că luni voi face legătura cu Ministerul Finanţelor, o să solicit inspecţia financiară pentru verificarea Primăriei Crocmaz, este necesar de controlat, de verificat cum Primăria colectează aceste mijloace financiare, dacă este procedura legală, ceea ce am citit în plângerea localnicilor este destul de grav”, a menţionat deputatul.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică anunţa că anul trecut a aprobat pentru gazificarea satului Crocmaz un plan de investitii de 117 mii de lei.