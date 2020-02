Victor Gîrbu, născut în Republica Moldova și tânăr supraviețuitor de cancer, a vorbit în Parlamentul European despre lupta sa cu maladia, dar și despre provocările cu care se confruntă tinerii după diagnosticul dur.

Tânărul, care este membru al Comunității Naționale a Tinerilor Supraviețuitori de Cancer – TEMERARII, ambasador al Youth Cancer Europe, a fost invitat de comisarul european pentru sănătate să ia cuvîntul în deschiderea evenimentului care a lansat consultațiile publice pentru Planul European de Combatere a Cancerului, unde a ținut un discurs emoționant despre lupta sa cu cancerul și despre importanța conclucrării între politicieni și asociațiile de pacienți:

„Istoria mea începe la numai șase luni când mama mea a observat o masă abdominală și m-a dus imediat la spital. Temerile ei s-au confirmat, rinichii mei nu funcționau corespunzător. Am fost diagnosticat cu tumoarea Wilms. Rinichiul drept era aproape în totalitate afectat, de aceea doctorii au decis să-l înlăture. Astfel, la vârsta de 7 luni am suportat prima intervenție chirurgicală, cu vizite constante la medicii oncologi pentru follow-up. Ulterior, doctorii i-au spus mamei că, din păcate, tumoarea a afectat rinichiul drept. Am continuat tratamentul ani și ani și de fiecare dată ni s-a spus același lucru: orice făceam, nimic nu dădea rezultat. Dar noi am respectat planul de tratament și lupta mea cu cancerul a durat până în 2010. Eram pregătiți pentru cea mai importantă intervenție chirurgicală din viața mea. Unul dintre medici i-a spus mamei după intervenție că „tocmai am eliminat o tumoare de mărimea unei portocale de pe unicul rinichi pe care îl are fiul Dumneavoastră”, a povestit tânărul.

„Datorită muncii lor, îmi trăiesc viața la fel la un om obișnuit, cu o capacitate de funcționare de 70 de procente a rinichiului stâng. Eu sunt aici, eu am supraviețuit, dar atât de mulți oameni cu cancer din țara mea nu supraviețuiesc. Accesul la medicamente și la terapii în Europa de Est pur și simplu nu sunt la fel precum în vestul Europei. Aș vrea să mulțumesc comisarului pentru precizarea clară că terapiile și accesul la medicamente pentru toți va fi o temă abordată în Planul european de luptă cu cancerul”.

„Am văzut la Youth Cancer Europe cum știința, tratamentele inovative salvează vieți, dar nu putem să nu vorbim despre faptul că accesul la toate acestea încă este doar o loterie. Așa cum am vorbit în Parlamentul European în noiembrie anul trecut Directiva UE privind asistența medicală transfrontalieră nu este implementată la nivelul UE așa cum ar trebui și dacă primești sau nu medicamente de bază, de primă linie, depinde de țara unde te-ai născut”.

„Am 26 de ani acum, sunt licențiat în Drept, studiez Diplomația și securitatea națională, vreau să-mi întemeiez o familie, vreau să pot lua o ipotecă și vreau să nu fiu discriminat când aplic pentru o asigurare medicală. Sunt foarte multe probleme în viața de zi cu zi cu care mă confrunt eu și colegii mei supraviețuitori de canccer. Sănătatea mintală va fi una dintre subiectele prioritare pe agenda Global Youth Cancer Summit 2020-2022. Trebuie să muncim împreună, astfel ca supraviețuitorii de cancer să poată avea un nivel de trai adecvat. Lăsați organizațiile de pacienți să lucreze cu Dumneavoastră, nu-i subestimați. Pacienții sunt, de asemenea, avocați, oameni de știință, specialiști mass-media, economști, politicieni. Noi vedem lipsurile și știm care sunt necesitățile, dar putem oferi soluții și să ajutăm la implementarea lor. Noi nu așteptăm ca politcienii să le facă pentru noi, ca apoi să-i putem critica când eșuează. N-am avut voie să fac multe lucruri în copilăria mea, dar acum pot să ajut la combaterea maladiei care mi-a furat copilăria”.