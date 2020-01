O campanie cu genericul ”Donează o carte pentru penitenciar” a fost lansată de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Campania este organizată în perioada 1 februarie - 1 martie, în Anul Lecturii, la inițiativa administrației penitenciarelor, informează MOLDPRES.

Solicitată de agenție, directorul BNRM, Elena Pintilei, a menționat că pe parcursul ultimilor ani, la Biblioteca Națională au parvenit solicitări de la administrațiile penitenciarelor din Chișinău, Leova, Rusca, Cricova ș.a., în vederea implicării instituției pentru a soluționa o problemă majoră – completarea bibliotecilor cu literatură.

”Luând în considerare faptul că Biblioteca Națională a declarat anul biblioteconomic 2020 drept Anul Lecturii și ținând cont de solicitările sus-menționate, am decis să inițiem o campanie de colectare a cărții pentru acei cititori care astăzi se află în detenție. Totodată, am studiat conținutul acestor solicitări și am ajuns la concluzia că în special tinerii care astăzi se află în detenție solicită literatură cu privire la autoinstruire și autodezvoltare. Această literatură le va permite ca ei să se integreze mai ușor în societate atunci când se vor afla la libertate. Sunt solicitate publicații din domeniile: psihologie motivațională, juridică, istorie, beletristică etc. în limba română, precum și în limba rusă”, a precizat directorul BNRM

Potrivit Elenei Pintilei, această campanie va contribui la asigurarea unui acces echitabil la informație și la educarea celor aflați în detenție. ”Cu siguranță, fiecare din noi avem cărți pe care nu le mai citim, dar care vor fi de un real folos pentru cineva. Să contribuim la formarea și îndrumarea persoanelor aflate în detenție. Pentru donații vă așteptăm la BNRM, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”)”, a mai spus Elena Pintilei.

În 2019, Biblioteca Națională a transmis Penitenciarului din Leova 135 de cărți, iar pentru cel din Cricova – 121. O altă colecție de carte a fost pregătită pentru Penitenciarul din Rusca.