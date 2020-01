Procurorul general, Alexandr Stoianoglo susține că nu a luat în calcul organizarea unui nou concurs pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție.

După ședința Consiliului Superior al Procuraturii a declarat că procuratura investighează în continuare dosarul privind finanțarea PSRM, doar că acesta a fost disjuns în două dosare - finațarea campaniei prezidențiale din 2016 și finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor.

„Ele au fost comasate ilegal, pentru că sunt acțiuni diferite sunt fapte diferite. Dosarul este în gestiunea PA. Eu nu am dreptul să intervin”, a declarat șeful PG.

Ce ține de funcția de șef al Procuraturii Anticorupție, după ce Viorel Morari a fost suspendat, procurorul general a declarat că nu a examinat faptul că această funcție să fie scoasă la concurs.

„Noi până acum nu am examinat această întrebare. Nu am am finalizat și totalizat rezultatele controlului. Până nu sunt finalizate toate investigațiile noi nu examinăm acest scenariu După ce funția de șef al Procuraturii Anticorupție va fi liberă prin intermediul CSP se va organiza un nou concurs”, a adăugat Stoianoglo.