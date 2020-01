Colonelul Alexandru Pînzari, după ce la începutul săptămânii curente a fost restabilit în funcția de șef al IGP, a depus astăzi o cerere la MAI prin care a solicitat să fie eliberat. Cabinetul de miniștri a aprobat cererea de demisie a acestuia.

Potrivit lui Pavel Voicu, ministrul MAI, Alexandru Pînzari a scris cerere de demisie, același lucru fiind confirmat și de Pînzari într-o postare pe Facebook.

Dragi colegi și prieteni!

Vă anunț că astăzi, prin Hotărâre de Guvern, am fost repus în funcția de șef al IGP. Dar, prin aceeași Hotărâre de Guvern, am plecat din această funcție, din propria dorință.

Această decizie este cea mai bună, pentru toate părțile.

Sincer, a fost și este o mare plăcere, dar și o enormă responsabilitate să fii în serviciului cetățenilor, mai ales când și REUȘEȘTI.

Aduc mulțumiri Domnului Alexandru Jizdan, care m-a înaintat la această funcție de conducere, dar și tuturor colegilor din Poliția Republicii Moldova, una dintre cele mai numeroase instituții ale Ministerului Afacerilor Interne.

Mulțumesc familiei mele: Oxana, Artiom, Bogdan, Daria pentru răbdare, suport și grijă!

Nu sunt eu în măsură de a-mi da calificative, în special de laudă. Cetățenii Republicii Moldova sunt cei mai buni judecători și doar ei ne vor contabiliza realizările.

De-a lungul celor peste trei ani cât am activat în această funcție, am avut atâtea conlucrări cu partenerii strategici, oameni din organizațiile non guvernamentale, administrativ teritoriale, dar și simpli cetățeni, cu care am reușit, cu eforturi comune, să facem multe lucruri frumoase și bune, zic eu.

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, încredere și respect! Să știți că am același sentiment de respect și apreciere pentru fiecare. Vă doresc tuturor, răbdare și putere de muncă, pentru că ne dorim ca aici, acasă, să ne simțim în siguranță, oricând și oriunde.