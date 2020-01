38 de medici stomatologi americani, admiși în acest an la Programul Internațional în Stomatologie (IDP - International Dental Program) la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, au susținut, în această săptămână, un interviu cu echipa administrativă a Facultății de Stomatologie, transmite MOLDPRES.

Potrivit decanului Facultăţii de Stomatologie, Oleg Solomon, medicii americani au început studiile acum câteva zile și chiar la prima lecție le-au fost prezentați unii dintre profesori și personalul administrativ al facultății, cu care vor interacționa direct pe parcursul acestor doi ani de studii. „Totuși, a fost necesar un interviu cu fiecare medic în parte, pentru a-l cunoaște personal - nume, țara de origine, studii, nivelul de cunoaștere a limbii engleze, inclusiv primele impresii despre Moldova și despre universitatea noastră, precum și care sunt așteptările lor la finalizarea acestui program”, a explicat Oleg Solomon.

Decanul afirmă că acesta „este un exercițiu ce ne ajută să abordăm individual fiecare student care a optat pentru Facultatea de Stomatologie și cărora dorim să le creăm condiții optime de studii și de ședere în țară și, respectiv, să pregătim profesioniști calificați în acest domeniu”. „Astfel, la finele acestor studii, după ce vor reveni în țară unde își vor desfășura activitatea practică, să ducă bunul nume al universității noastre”, a punctat Oleg Solomon.

Edward Allan este unul dintre studenții americani care vor urma programul de secundariat clinic în stomatologie. Este originar din Los Angeles, California, și a studiat stomatologia la Universitatea de Medicină din Kursk, Federația Rusă. A aflat despre Programul Internațional în Stomatologie al USMF „Nicolae Testemițanu” de la un coleg. „M-am înscris la acest program, am susținut un examen și acum mă aflu aici. Primele impresii sunt foarte bune - oameni agreabili și profesioniști. Consider că am făcut o alegere corectă”, a opinat Edward Allan.

Acesta este al doilea grup de medici stomatologi americani instruiți în cadrul Programului de secundariat clinic în Stomatologie, cu predare în limba engleză. Programul presupune doi ani de studii full-time - 7 ore zilnic, 17 săptămâni în semestru, după care medicii vor obține un certificat de absolvire a studiilor postuniversitare în Stomatologie prin secundariat clinic. Ulterior, fără a susține diferențe de curs, absolvenţii IDP vor avea de promovat un examen în California, SUA.