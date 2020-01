Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi, susține că reforma justiției trebuie să fie o idee națională în analiza căreia trebuie să se implice toată societatea. Potrivit lui, urmează discuții cu reprezentanții diferitor domenii de activitate, inclusiv judecători, procurori, avocați, societatea civilă, pentru a găsi acel consens larg la care face trimitere Comisia de la Veneția, transmite IPN.

„Până acum nu am avut o idee națională și iată că ea a apărut – justiția. Toți înțeleg că fără justiție nu vom avea liniște nici pe teritoriul Republicii Moldova, nu vom avea încredere nici din partea partenerilor externi. Acum există toate elementele, toate circumstanțele pentru ca noi să ne consolidăm și să facem lucruri bune care vor oferi suveranitate, independență și autoritate Republicii Moldova atât în spațiul internațional, cât și oamenilor le va fi insuflată încrederea că există voință”, a continuat Fadei Nagacevschi în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul NTV Moldova.



Ministrul susține că va transmite suplimentar proiectul privind reforma justiției către Comisia de la Veneția pentru avizare. „Pentru ca toți să se convingă de faptul că eu nu am venit la putere să acționez în numele politicienilor, dar în numele acestui stat. Eu am venit să stabilizez sistemul, eu nu mi-am asumat acest mandat pentru a acționa politic”, a declarat Fadei Nagacevschi.



Președintele Asociației Avocaților din Republica Moldova, Emanoil Ploșniță, este de părere că ar trebui să existe un articol în Codul penal care să prevadă responsabilitatea politicienilor pentru înfăptuirea justiției. Potrivit lui, aceasta ar fi o garanție suplimentară pentru faptul că politicienii vor înceta să se implice în înfăptuirea justiției și acest lucru ar fi posibil, dacă ar exista voință politică.



Emanoil Ploșniță consideră importante discuțiile pe platformă largă referitor la reforma justiției și la fel de important este să se țină cont de toate părerile.