Medicii de la IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 oferă detalii despre bebelușul abandonat.

„Pe data de 23 ianuarie, în jurul orelor 20:00, în cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 a fost internat un bebeluș de sex masculin, cu masa 3180 grame, care a fost găsit întru-un bloc din sectorul Buiucani. Acesta a fost adus de către serviciul AMU Buiucani, însoțit de către forțele de ordine. Nou-născutul la internare era în stare satisfăcătoare, la moment este stabil, alimentat artificial și se află sub supravegherea personalului medical. În urma examinărilor se presupune că copilul nu are nici o lună de la naștere, ceea ce coincide și cu cele indicate pe biletul lăsat lângă copil”, se arată într-un mesaj publicat de IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 pe pagina de Facebook a instituției.