„Criminalitatea este produsul societății, nu al poliției separat. Personal am venit cu cifre despre situația criminogenă din țară și tot noi am spus care sunt infracțiunile la care atestăm o mică creștere”, susține ministrul MAI, Pavel Voicu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce un grup de deputați ai Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr i-au solicitat să prezinte un raport detaliat privind situația criminogenă în țară, în cadrul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică.

Deputații PPDA susțin că de la începutul anului în R.Moldova se atestă „cod roșu de criminalitate”. Vasile Năstase consideră că țara nu stă prea bine nici la capitolul accidente rutiere. El spune că anul 2020 a început cu mai multe crime care s-au produs pe întreg teritoriul țării: la Bălți, Ialoveni sau Criuleni, dar și că anual pe traseele din țară mor circa 300 de persoane. De altă parte, colegul său Chiril Moțpan consideră că totul se întâmplă din cauza forțelor de ordine care nu sunt capabile de a controla situația.

Potrivit lui Chiril Moțpan, incapacitatea forțelor de ordine de a preveni cazurile de risc criminogen sau, cel puțin, de a interveni prompt, este iarăși un impediment major în calea asanării situației.

Declarațiile aleșilor poporului au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Parlament, iar ministrul MAI, Pavel Voicu, le-a răspuns deputaților într-o postare pe Facebook, amintindu-le că personal a prezentat anterior cifre despre situația criminogenă, dar și care sunt infracțiunile la care se atestă o mică creștere. Totodată, Voicu a reiterat faptul că criminalitatea este produsul societății, dar nu al poliției separat.

„Intervin pe marginea declarațiilor făcute astăzi de unii deputați ai Platformei “DA” și reiterez despre faptul că criminalitatea este produsul societății, nu al poliției separat. Respectiv, nu este corect să legi această problemă de o singură persoană, instituție sau guvernare. Personal am venit cu cifre despre situația criminogenă din țară și tot noi am spus care sunt infracțiunile la care atestăm o mică creștere. Vom veni cu toată informația necesară și ne vom bucura dacă colegii fostului ministru care astăzi mi-au cerut explicații, vor veni cu suport în acțiunile de prevenire atât a accidentelor rutiere, cât și a crimelor grave”, scrie Voicu în postare sa.

În același mesaj, Pavel Voicu le-a comunicat deputaților PPDA despre faptul că își asumă toate acțiunile realizate sau lipsa lor, din momentul preluării mandatului de ministru al MAI, dar nu-și va eșecul precedentului ministru, Andrei Năstase, președintele PPDA, căci adevăratele probleme au fost generate din cauza lipsei implicării lui în procesele dirijate de MAI timp de 5 luni.

„Ministerul Afacerilor Interne nu și-a început activitatea din momentul numirii mele în funcția de ministru și nici accidentele sau infracțiunile grave nu au început a fi înregistrate în perioada aceasta. Sunt probleme cu care societatea se confruntă an de an, iar noi cunoaștem bine că pe fonul instabilității politice situația se agravează și în loc să ne unim eforturile, arătăm cu degetul la alții. Am preluat acest Minister împreună cu toate neajunsurile și mi-am propus împreună cu echipa să depunem efortul maxim pentru a oferi oamenilor siguranța.Din momentul preluării acestui mandat îmi voi asuma toate acțiunile realizate sau lipsa lor, dar, nu și eșecul precedentului ministru, căci adevăratele probleme au fost generate din cauza lipsei implicării lui în procesele dirijate de MAI timp de 5 luni”, scrie ministrul MAI.