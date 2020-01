„Când de fapt dai puterea benevol există un rsic. Riscul este să vezi clădirea Preşedinţiei și Guvernului din troleibuz mai mult, dar niciodată nu mai poțși privi din interiorul clădirii la troleibuzul care circulă”, susține Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale, în cadrul emisiunii Puterea a Patra, cu referire la căderea guvernului Sandu.

Alexandru Tănase consideră că Guvernul Maia Sandu a picat din cauza acționilor ex-ministrului Justiției, Olesea Stamate, dar și o eroarea fundamnetală a Maiei Sandu că și-a angajat răspunderea pentru a repara niște erori comise de Stamate.

Acesta a mai declarat că, acum la câteva luni distanță nu-și poate dau eama care a fost miza și de ce o trebuit să plece de la guvernare.

Tânase este de părerea că schimbarea unui membru al garniturii ar fi salvat toată garnitura.

„Toate argumentele care le-a adus Maia Sandu, că oricum Dodon ne-ar fi dat jos, nu-i așa. Demiterea unui guvern într-un an electoral fără argumente extrem de plauzibile nu este posibil. Doamna Sandu prin asumarea ceea de răspundere practic i-a lipist pe suporterii să-i de argumetne în a o sprijini. Atât de stupidă acea decizie și atât de deocheată a fost acea inițiativă încât nimeni public nu a ieșit să o sprijine. Și președintele Dodon nu a făcut nimic altceva decât să marcheze. Ei i-au ridicat mingea la coș și el a marcat. Nu a fost nimic atât de complicat de făcut. A fost o ecuație destul de simplă, pe care el a jucat o partidă foarte bine, liniștit, calm, și dacă observați nici măcar societatea nu a reacționat într-un mod cum ar fi reacționat cu un an în urmă. Uitați-vă la unii politicieni care erau în topuri și unde sunt ei astăzi. Eu cred că a fost o eroare”, a spus Tănase.