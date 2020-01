Unul dintre cei mai indragiti interpreti de la noi, artistul emerit al RM Stefan Petrache a decedat.

Unul dintre cei mai indragiti interpreti de la noi, artistul emerit al RM Stefan Petrache a decedat.

Anuntul a fost facut in aceasta seara, 13 ianuarie, de fiica interpretului, transmite ProTV.

Totodata, mai multe persoane publice de la noi au scris mesaje de coondoleante familiei marelui artist Stefan Petrache.

La moment, mai multe detalii nu se cunosc.

Stefan Petrache s-a nascut pe 8 mai 1949 in satul Vanatori, raionul Nisporeni. Artistul a fost vocalistul trupei Noroc, in trecut fiind solistul trupelor „Orizont”, „Contemporanul” si „Plai”.

In 1986 Stefan Petrache a devenit artist emerit. A inregistrat multe piese muzicale populare in Republica Moldova, cum ar fi: Eu vin, Adevaruri, Si daca ramuri bat in geam, In august, Chemarea casei parintesti.

Potrivit wikipedia.org, inca din anul 2009, Stefan Petrache suferea de diabet zaharat, care i-a afectat tot organismul, maladia, dar si stresul i-au provocat o forma grava de neurodermita – inflamatie cutanata cronica de origine nervoasa.